隔空較勁黨中央？朱系青年組智庫爭國安話語權

《NOWnews今日新聞》日前獨家報導，前新北市長朱立倫系統的藍營青年籌組「國家安全青年智庫」，隔空在對美議題上與國民黨中央較勁。國安智庫今（21）日舉行開幕記者會，發布「青世代最重視國安議題大公開」街訪影片，呈現青年對軍事衝突、兩岸交流、兵役制度的看法。發起人團隊徐巧芯、凌濤、陳柏翰、林家興邀請立委陳以信，曾任職陸委會的學者黃介正、施威全對談，共同分析青年世代觀點。
記者余祥／台北報導
2021-04-21 13:50:38｜2021-04-21 13:51:40
根據國家安全青年智庫記者會街訪影片，受訪青年普遍重視「兩岸交流」，主因是兩岸經貿往來頻繁，年輕人憂心海基、海協兩會斷線無從化解衝突，陸客停擺衝擊台灣經濟。論及「兵役制度」，女性受訪者主張女性可當兵，但有青年抨擊教召內容空洞，服役期間沒學到實戰技能。談到「兩岸軍事衝突」時，受訪者看法兩極，有青年樂觀認定兩岸不會爆發戰爭，但須廣泛交流化解衝突，但也有受訪者悲觀直言「兩岸熱戰風險全球前三高」。
有趣的是，年輕人認為「中共資訊戰」的衝擊比「兩岸軍事衝突」更急迫，此外，與軍事不相關的「人口老化」竟成青年公認國安危機，值得政府三思。
街訪影片還請青年選出我國戰爭風險最高的島嶼，年輕人風險判讀的依據是「地理位置」，例如金門、馬祖、太平島、西沙群島，也有考慮「能源利益」，如東沙群島、南海，「人口、兵力集中」的台灣本島更是青年認定的高風險區域。
國家安全青年智庫提到，未來將積極跟大眾溝通，除了本次上街訪問年輕人意見，實際上，國安青年智庫自去年底試營運以來，已舉辦多場陸海空軍及外交講座，與地方合辦經國號戰機沙畫活動，日前赴AIT與美方討論印太戰略，努力把握跟各界請益及闡述理念的機會。藍營必須推出值得信賴的國安路線，贏得民眾支持，才有機會重拾美中台三邊關係話語權。
凌濤表示，智庫不分黨派，無論是國防、外交、軍事領域，希望能以知識論述，提出路線，共同討論；他也提到，智庫是一個平台，傳達年輕世代的心聲，讓外界也讓黨內了解年輕世代最關心的議題走向。
至於外界最關心的黨中央對美關係不睦？凌濤則說，他們分進合擊，努力經營。