嬌生疫苗與罕見血栓關聯　美衛生當局話不敢說死

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CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮疫情記者會上說：「現在我們欣慰的是案例數還不是太多，但我們正在調查，看看發生什麼情況。」
聯邦衛生官員上週表示，他們希望疫苗接種者與醫護人員能注意到這些原始案例，並在接種者出現任何嚴重不良反應後立即通報。
在6名年齡介於18歲至48歲的女性接種嬌生疫苗後1至3週出現血栓症狀後，衛生當局呼籲暫停施打。6人當中有1人身亡，截至上週仍有1人住院、病況危急。
今天再度新增2例：第7名女性與一名參與嬌生臨床試驗的男性。8名接種嬌生疫苗者中有7人出現腦血栓，這些病例不是已通報CDC資料庫，就是已直接通報嬌生公司。這些血栓病例似乎都是由血小板偏低引起。
瓦倫斯基19日表示，正在調查近幾起病例，以證實「是否實際上反映出真實情況」。
CDC在隨後發布聲明說：「目前沒有再出現施打疫苗後的罕見類型血栓經證實與嬌生疫苗有關。」CDC表示，如果出現任何經證實的新病例，將提交數據給預計在23日召開會議的CDC諮詢委員會。
CDC諮詢委員會專家可能會建議開放施打、修改或限制疫苗的施打對象。
白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）18日在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet thePress）中表示，他不認為這款疫苗會被永久禁止，但他表示：「我確實認為可能會加註像是警語或限制，或者進行風險評估」。
專家正試圖判定這些罕見血栓病例是否與嬌生疫苗有關。在此之前，歐洲監管單位做出結論認為，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可能和一種罕見的血栓疾病有關。嬌生與阿斯特捷利康疫苗的製成技術類似，都是腺病毒載體疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）11100421