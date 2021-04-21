薑母島水路變淤泥　鄭文燦：900萬搶通往羅浮陸路

薑母島水路變淤泥
▲石門水庫水位探底，原本依靠水路出入的薑母島，如今變成一片淤泥寸步難行。（圖／資料照片，記者李春台攝）

記者李春台/桃園報導

2021-04-21 16:53:58

石門水庫水位持續下探，目前蓄水率僅剩2成5，位於水庫上游的薑母島也因為水位過低，原本居民出入的水路，現今已經成為淤泥一片，寸步難行。桃園市長鄭文燦今（21）日主持市政會議表示，薑母島已無法走水路，市府將斥資900萬元搶通陸路。

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鄭文燦指出，交通是民生問題，有關薑母島居民出入問題，通往阿姆坪水路因水庫水位下降，導致船舶通行困難，原由體育局提供浮筒搭建臨時碼頭平台，但當前水位已低於設置臨時碼頭的條件，因此改以陸路進行規劃，雖然比較遠，但1個小時也能抵達羅浮。

受限石門水庫水位不斷下降，原本依靠簡易舢板出入的薑母島民，因船舶無法停靠碼頭，水路交通受阻，日前還有島上民眾在已近乾涸的爛泥地上，用耕耘機畫出大大的「S.O.S」向外求援，希望市府解決他們的交通問題。

鄭文燦責成原民局專案辦理，運用今年度災害準備金900萬，在既有路基上整地後直接以混凝土鋪設剛性路面，同時也要求觀旅局、農業局等相關單位協助處理工程道路用地同意書，讓薑母島居民經由陸路抵達羅浮地區，保障其權益。

原民局長林日龍表示，薑母島居民原有水路無法使用，而目前陸路為泥土路面，一般車輛難以通行，市府採用陸路方案，總長約1100公尺，初估工期約50日。

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