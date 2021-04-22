一早搭捷運擠到爆！棕髮妹「開大招卡位」 乘客全遇過
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，成為不少上班族、學生通勤首選之一的交通工具。不過，就有一名女網友在尖峰時段搭乘捷運，卻遇到女乘客直接將雙手環抱柱子，讓其他人沒辦法扶住，因而不滿開炮「真的很討厭這種人！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 11:13:21｜2021-04-22 12:55:35
原PO於《Dcard》上發文，表示在尖峰時段搭乘捷運，上車後就發現整台車廂都是人，但讓她更不滿的是，如此擁擠的空間，還有女乘客直接用雙手環抱住桿子卡位，因而不滿直呼「捷運已經快擠死了，還霸佔整根柱子 全部人都沒有地方扶就好啦！真的很討厭這種人」。
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「為了滑手機啊，這樣比較好滑手機，又不容易摔倒，搭公車也很多人這樣，啊我都直接抓縫隙不然真的沒地方抓」、「我昨天搭捷運也是，大家一上車我要抓，整根被靠住，超氣！」、「遇到這種我都照抓不誤欸」、「這種人真的超級多很傻眼欸！」、「我都會直接戳進去，搭乘安全比較安全」、「天啊啊啊啊啊終於有人講出我的心聲了」。
但也有人緩頰，直言「可是我覺得這還好欸，阿不然人那麼多你要扶哪裡，發這篇文也是很無聊」、「通常阿姨都會整根靠，其實能體諒啦，畢竟年紀大了手的肌力沒辦法支撐沈重的身軀，靠著比較安全」、「太累又剛好只有柱子可以抓我也會直接靠上去，但人變多或是有人沒東西扶，我都會改用抓的」。
留言中還有乘客分享其他惹人厭行為，「這個超級同感！可是我也很不喜歡在通勤時間背超大背包又不拿下來的人，有夠沒同理心的」、「還有一種更討厭吧？站在門口又不下車也不移動，都要別人閃開，還擋到要下車的人」。（編輯：陳雅雲）