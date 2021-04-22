妻逛好市多狂點餐！尪愣「我在餵豬嗎」 結局閃瞎單身狗
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名網友前陣子到好市多美食區排隊等待點餐時，意外偷聽到前方夫妻檔的對話，其中妻子就向老公解釋等等要購買的餐點，就招來老公笑喊「我是在餵豬嗎？」但結局曝光後，讓站在後方單身的原PO瞬間被閃瞎。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 12:32:34｜2021-04-22 13:02:29
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示前幾天自己在美食區排隊時，就偷聽到前面一對夫妻的對話，其中老婆就向丈夫開始建議「等等買個大片披薩、兩碗濃湯，嗯...凱薩沙拉也不錯，阿車上可以先喝綜合果汁，怎麼樣？」
看見妻子瘋狂點餐，老公立馬搞笑回應「太多了吧！我是在餵豬嗎？」當下妻子聽到後突然停頓了一下，隨即妙回「是我在餵豬！因為大部分都會進你的肚子裡，你不虧」，最終老公笑笑地無奈答應「好好好都買都買！」
聽完夫妻倆的甜蜜對話，就讓站在後面的原PO瞬間被閃瞎。但讓他更傷心的是，等到他點完一份大BBQ披薩，端著披薩邊走邊惆悵地思考，「這份披薩...全部都會進我肚子裡.... 因為...我憑實力單身！100%不虧..不！！是虧不到...」。
貼文一曝光，就引來超過7千人按讚，不少網友紛紛直言「不能輸，再加2杯濃湯走」、「我也曾經一個人坐好市多獨吃大披薩。一個人吃了4/3，剩下最後4/1帶回家吃。邊緣人路過」、「好有趣又溫暖的小夫妻對話，令人稱羨」、「單身的人還有種獨闖好市多真的不簡單」、「你只是少了一個餵豬的人」、「比悲傷還悲傷的故事」。
不過也有人安慰，「別難過，至少你吃的是自己想吃的披薩，我吃的卻是孩子吃剩不吃的廚餘」、「別難過，至少你吃的是自己想吃的披薩，我吃的卻是孩子吃剩不吃的廚餘」、「單身才是王道好嗎⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）