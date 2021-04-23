江宏傑斷開福原愛已有徵兆　喊話兒：給你百分之兩百的愛

▲江宏傑給兒子的一句承諾，似乎早就洩露離婚一事。（圖／江宏傑臉書、IG）
▲江宏傑給兒子的一句承諾，似乎早就洩露離婚一事。（圖／江宏傑臉書、IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-04-23 13:16:52｜2021-04-23 13:36:10

江宏傑、福原愛婚變風波延燒近2個月，今（23日）傳出江宏傑終於向法院遞交離婚訴狀，兩人所屬的華研國際稍早也證實此事。回溯江宏傑月初幫兒子慶生的PO文，以及日前聽李玖哲演唱會的反應，似乎都可嗅出他早已下定決心斷開福原愛。

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▲福原愛（右）、江宏傑4年多婚姻確定破局。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑4年多婚姻確定破局。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（後）、江宏傑一家四口和樂景象未來難再現。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛（後）、江宏傑一家四口和樂景象未來難再現。（圖／江宏傑臉書）
本月3日，江宏傑、福原愛兒子「Kou君（小小傑）」過2歲生日，女方一如預期沒有返台，江宏傑帶著孩子前往露營區慶生，當時他在社群媒體發文，向兒子喊話「給你百分之兩百的愛」，如今看來疑似有意透露未來的家庭狀態。

▲江宏傑貼文。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑貼文。（圖／江宏傑臉書）
本月17日，江宏傑與節目《全明星運動會》好友現身替李玖哲演唱會站台，姚元浩上台時爆料，稱李玖哲唱每一首歌，坐在他旁邊的江宏傑都在抽動，「我不知道要怎麼安慰他，他每一首歌都很難過」，江宏傑一聽拍了一下姚元浩，露出尷尬表情，這時陳漢典又補刀：「他（江宏傑）聽得很有感覺。」

雖然姚元浩等人當下也許是玩笑話，但現在來看像是心疼、慰問江宏傑，要他放下。對於江宏傑與福原愛的離婚、扶養權之訴即將開打，華研國際表示：「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」（編輯：楊穎軒）

▲江宏傑父兼母職52天，終究向福原愛訴請離婚。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑父兼母職52天，終究向福原愛訴請離婚。（圖／江宏傑臉書）
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