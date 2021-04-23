謝長廷稱台也排核廢　藍委要求下台謝罪：繼續丟人現眼嗎

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鄭正鈐說，從核食到福島核廢水，謝長廷的立場就是護日到底，更令人髮指的是，他居然昧於事實，反過來批評自己國家核電廠廢水也排入海，造成祕雕魚事件，使魚類畸形。然而，日本核災後接觸爐心的核廢水與我國排放的冷卻水截然不同，而且「祕雕魚事件」也早已證實並非核能廠排放的冷卻水造成，如今謝長廷卻為了護航日本，不惜製造假消息，打擊自己的國家。
鄭正鈐再批，當說詞被打臉之後，謝長廷不但沒有反省，還刻意避開他先前魚目混珠的說法，繼續說台灣核電廠也把含氚廢水排放到大海中。然而台電先前就已澄清，電廠反應爐冷卻水是引用海水將熱量帶走，排出時海水溫度會上升，但不會有排氚的問題，幅射性比較高的爐內系統循環「機件洩水」，也就是俗稱的爐水，則是過濾後將水的部分則再回收，送回爐內循環使用，百分百回收，因此並不是謝所說的那樣。
鄭正鈐表示，如果再不召回謝長廷，這位「護日代表」丟人現眼的行徑不知道還要鬧多久，質疑「有這種不斷睜眼說瞎話，媚外程度破表的外交官，日後在涉外事件交涉上，台灣還能獲得應有的尊重嗎？」再轟「領著納稅人血汗錢的高薪，不但不保障國人的權益，還不斷打擊自己國家，蔡政府還要讓謝長廷繼續丟人現眼嗎？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼