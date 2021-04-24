王毅：美未走出對華認知誤區　打台灣牌是玩火

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王毅說，中美兩國元首除夕重要通話為中美關係指明了大方向，阿拉斯加對話開啟了疫情背景下兩國高層面對面互動。「但美國新政府對華政策還沒有擺脫上屆政府的陰影，還沒有走出對華認知的誤區，還沒有找到與中國打交道的正確路徑」。
對如何看待中美關係，王毅則提出五點看法，包括希望美國客觀認識和理性對待中國的發展；希望美國與中國走出和平共處、合作共贏的新路；希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度；希望美國踐行真正的多邊主義；希望美國停止干涉中國的內政等。
他說，中國強調「平視」，「要的就是一個平等」。中方不接受熱衷從「實力」出發，對其他國家發號施令。
王毅並稱，中美一方的成功並不意味著另外一方必須失敗，「世界容得下一個更好的中國和更好的美國。與世界第二大經濟體脫鉤，與14億中國人民對抗，不僅無助於美國解決面臨的各種矛盾，還會把這個世界搞亂。」
他表示，處理中美關係的正確思路應該是加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗。
但王毅強調，主權和領土完整事關國家的核心利益，在這個重大原則問題上，中國不可能妥協退讓。他並稱，「打台灣牌」十分危險，「是在『玩火』」。
他說，中國希望美國恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，「不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策底線」。
同時，王毅又針對新疆、香港議題重申中方既定立場，並指「在中國的國家主權和民族尊嚴遭到脅迫和侵害時，我們當然要作出合理合法的反制，目的是捍衛自身的正當權益，維護國際的公平正義」。
王毅並重申，中美要超越「新興大國和守成大國必將衝突」的宿命，超越意識形態和社會制度的差異，超越冷戰和集團對抗的思維，積極探索兩個大國和平共處、合作共贏之道。
新聞稿稱，這場視訊交流由美國外交關係協會會長哈斯（Richard Haass）主持，近500名美方各界人士在線參加。（編輯：張淑伶）1100424