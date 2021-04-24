7歲童練柔道遭「重摔27次」致腦死 柔道總會：嚴正譴責
台中豐原一位7歲黃姓男童，日前在道館上柔道課時，被學長及教練在課堂上摔了27次，雖然過程中男童不斷哭喊求饒，但教練卻不為所動，認為男童只是想偷懶，最終男童倒地送醫，被宣告腦死。案件曝光後引發外界關注，而中華民國柔道總會也在今（23）日發聲明表示，「嚴正譴責不適任者擔任柔道教練」，更強調該位當事何姓教練並未具有柔道總會核發的教練證照。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 12:02:26
據了解，黃姓男童在校外柔道館學柔道不久，才上了兩個禮拜8堂課，想不到就發生憾事。而何姓教練被依過失傷害罪移送法辦後，教練堅稱只是正當教學，不願道歉，最後被檢察官裁定無保請回。
據《中時新聞網》報導，當天在道館陪同黃姓男童上課的舅舅表示，男童連續被摔後因疼痛趴在地上哭泣，頻頻叫喊「我的頭」、「我的腳」，當時舅舅曾上前詢問教練表達關心，但教練卻回答「照我多年經驗，這是演的」，還對男童說「別裝了！不站起來我繼續摔」，最終把男童摔致不省人事，送醫後宣判腦死。
對此，中華民國柔道總會在臉書發表聲明指出，「很痛心看到這樣的新聞事件發生，我們嚴正譴責不適任者擔任柔道教練一職」。柔道總會更強調「這位何姓教練，並未具有我們核發的教練證照。從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。教學是循序漸進的，護身倒法對初學者是極為重要的，我們也早已針對國小組有另外制訂規則，特別是注重頸部力量和頭部安全，藉以更保護運動選手」。（編輯：倪浩軒）