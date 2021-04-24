全球最大協議！歐盟將購18億劑輝瑞疫苗　窮國依舊買不到

▲歐盟執委會主席馮德萊恩表示，將再購入18億劑輝瑞疫苗，為目前全球最大的疫苗採購案。圖為馮德萊恩23日參觀位於比利時的輝瑞廠房。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟執委會主席馮德萊恩表示，將再購入18億劑輝瑞疫苗，為目前全球最大的疫苗採購案。圖為馮德萊恩23日參觀位於比利時的輝瑞廠房。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-24 15:04:25

新冠疫苗問世數月以來，有能力的國家都搶著採購，雖然有世界衛生組織(World Health Organization, WHO)協助疫苗公平分配，但經濟狀況較差的國家仍然沒有夠用的疫苗。歐盟昨(23日)又表示，將在近期與美國藥廠輝瑞(Pfizer)和德國BioNTech簽約，確保在今年至2023年取得18億劑的新冠疫苗供應，是迄今全球最大的疫苗協議。

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綜合《路透社》等外媒報導，歐美先前已經與輝瑞藥廠簽署過2份協議，輝瑞承諾今年將供應6億劑疫苗給歐盟，好讓70%的歐洲成人，在今年7月底前都能接種疫苗。而歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)23日又表示，將與輝瑞簽訂第3份協議，新一波18億劑疫苗，將在2021年至2023年交付，足以為4.5億歐洲人口接種疫苗。

有歐盟官員表示，歐盟與輝瑞基本已達成共識，但雙方仍須商議數天敲定最終細節。

由於仍有不少經濟能力較差國家，至今仍無法取得疫苗，所以歐盟大量採購疫苗的作法，也引發外界質疑是否不顧弱勢國家的死活。世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)先前就曾公開呼籲富國，勿一心囤積疫苗、排擠他國資源取得，而是要一同著重在疫苗的公平分配。

 

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