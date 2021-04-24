太魯閣號又出包　藍委怒斥：49血淚教訓換來什麼

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林為洲大酸，這個政府寧願總動員，從副總統賴清德到行政院長蘇貞昌，願意親自為了公投到全國各地來說明，為的只是能保衛政權！這是一個失能的政府，施政螺絲掉滿地；這是一個無能的政府，人民生命隨他去。有政府、做錯事才是現今正確的寫照。
對於此次台鐵再度出包，林為洲提出三大要求，第一，希望下週三交通委員會能變更議程，邀請交通部長、台鐵局長就廠商又偷施工造成撞傷事件進行專題報告。第二，就太魯閣號事件的改革措施與解決我國工安危險意識低落，希望蘇貞昌可以到立院進行專案報告。第三，既然政府不願意面對問題、解決問題，那就讓我們來大聲告訴他們吧！
洪孟楷則痛批，今日上午又發生太魯閣號撞到施工工人事件，希望人員損傷降到最低；但行駛中的鐵道，怎麼能允許施工的工人擅自闖入？應該施工現場要有的觀測員跑哪了？到底是台鐵的管理不彰，放任施工單位自作主張；還是施工單位有趕工期的壓力而一定要現在施工。這些都是釐清的爭點！更重點不只重罰廠商、還要嚴格懲處相關責任人員，改革不是口號、更不是辦家家酒，蔡政府決心請拿出來！
洪孟楷呼籲，新任交通部長王國材、台鐵局長杜微，在立法院備詢時一位說「有信心整頓台鐵」、一位說「做不好自動請辭」，但交通安全沒有蜜月期，而這個時候發生這樣的事情，代表螺絲真的還沒拴緊！新官上任三把火，別讓外界認為這火只是煙火，咻一下就沒了！
洪孟楷認為，工務人員真的應該要徹底整頓一番，把施工標準程序再做一次徹底的檢討，以後大家都按照標準來辦事！台鐵經不起再一次的重大交通意外、台灣人也不忍再有任何的悲痛事件發生！蔡政府請拿出決心、改革別變成辦家家酒！
新聞來源為Newtalk 新頭殼