機師染疫案　在台接觸者擴大匡列248人

▲今（25）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明菲籍男子來台確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（24）日宣布機師染疫案擴大匡列至248人。（圖／指揮中心提供）

記者張志康/綜合報導

2021-04-24 17:13:55

日前發生華航機師確診新冠肺炎，到今日為止，已在國內驗出3名接觸者染疫。中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，相關匡列接觸者由58名擴大為248名，採檢133人，釐清感染規模。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心發言人莊人祥今日公布，機師染疫案，含含機師兒子（案1090）及同樣是印尼籍貨機機師同事（案1091），在台接觸者共248人，採檢133人，目前已採檢73人，其中43人陰性、3人陽性（案1090至1092）、27人檢驗中，另外60人等待採檢中。

今天新增確診的案1092，為澳洲檢驗陽性機師同航空公司貨機機師，兩人7日有接觸史，曾赴日本、紐西蘭及荷蘭執勤，感染源待釐清，案1092在台接觸者匡列中。案1092接觸者為3名同住家人，皆列為居家隔離，採檢結果為陰性，血清抗體檢驗中。

另外，國內20日新增2名國籍航空貨機機師確診新冠肺炎，在台接觸者168人，案1078染疫機師接觸者29名，採檢28人，其中27人陰性、1人檢驗中、1人待採。

案1079機師接觸者139人，因3人為防疫旅館員工，有適當防護，不須採檢，需採檢130人全數完成採檢，皆為陰性。指揮中心採檢兩人在台期間接觸者以釐清感染源。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
29.17%70.83%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀