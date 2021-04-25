影／調漲票價救台鐵？王國材：若無安全服務漲價不合理
太魯閣號408車次在4月2日發生脫軌事故後，台鐵的改革再次成為民眾關注焦點，除了安全問題外，也不乏企業化與調整票價等議題的討論。今（25）日行政院召開完台鐵改革會議後，交通部長王國材在會後記者會中表示，目前改革以安全為優先目標，預計3年後才會開始邀集專家學者進行有關企業化的討論；至於調整票價的部分，王國材則認為，在台鐵無法提供安全服務前，調整票價並不合理，這次會議中也並未討論到票價問題。
記者劉育辰／台北報導
2021-04-25 14:07:31｜2021-04-25 16:47:32
今日行政院在院長蘇貞昌的召集下，進行了台鐵改革會議，並訂出「安全、安定、轉型」等3項目標、共11項具體措施。關於企業化的相關時程，王國材表示，目前以安全、部分組織調整，包含運工機電和地工務督導、財務為優先改革目標，企業化的部分則是預估在3年後，邀集專家學者共同進行討論；重點是要讓員工放心，前面兩階段作好，讓員工知道政府有決心改革，並且會在員工福利不減的狀況下進入第三階段轉型，逐步進行。
此外，台鐵財務負擔沈重，進而影響到營運狀況，因此調整票價往往是每次意外事故後，都會被談起的話題。不過王國材認為，若台鐵無法提供安全服務，那調漲票價完全不合理，因此在安全及政府幫台鐵解決部分財務負擔的狀況下，台鐵改革有成，能提供安全營運及好的服務，能讓民眾安心後再來談票價調整。