中捷綠線收費營運　民眾歡喜排隊搭車

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中捷運綠線今天中午12時正式收費營運，起程票價新台幣20元，最貴50元，中午前已有民眾在捷運口排隊等搭車，另有台中市民認為公車10公里免費優惠，比捷運更方便。





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台中捷運綠線今天中午12時正式收費營運，北屯總站、高鐵台中站、四維國小站、市政府站、大慶站，5站同時發車。上午11時，已有不少民眾等在捷運口準備搭車。





台北的簡小姐和朋友搭乘高鐵南下台中要到國家歌劇院，她表示，原本預計要搭公車或是計程車過去，現在捷運開通後，搭車更方便。收費20元起跳，她則認為還好。





從嘉義、苗栗來的陳小姐與黃小姐要到市區餐廳用餐，她們表示，有捷運後交通很方便，以後會多到台中玩。家住烏日的許爸爸、許媽媽今天持台中市敬老愛心卡來搭車，他們說，持卡搭捷運半價，以後要搭乘捷運到處玩。





家住烏日的陳小姐則說，台中捷運終於開通相當開心，但搭乘捷運還得進站，不如在路旁的公車站方便，而且還有台中市民優惠10公里免費，搭公車似乎比較方便。





台中捷運綠線自3月25日起恢復試營運，期間通過清明連假的壓力測試，418地震的考驗。台中捷運公司統計，首週運量累計逾46萬人次，30天以來累計運量為213萬7074人次，平均每天逾7萬人次使用捷運系統，單日最大運量為4月4日的10萬6155人次。





4月25日中午12時起，台中捷運綠線正式收費營運，中捷公司表示，起程票價5公里內20元，後續每2公里增加5元，票價最高50元，全線18座車站均設置加值售票機，提供電子票證加值及販售單程票，旅客詢問處亦販售電子票證及提供加值服務。（編輯：黃世雅）1100425



