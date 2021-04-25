林俊傑合作神祕女星　身分公開是「英倫歌姬」

林俊傑JJ首張全英文作品《Like You Do》已經推出，其中一直尚未正式釋出的「神祕隱藏曲目」，讓許多樂迷議論紛紛，一段僅僅30秒的釋出音源，也讓歌迷們紛紛猜測與JJ合唱的女聲是來自哪位女歌手。如今答案正式揭曉，神祕女聲即是「英倫冠軍歌姬」Anne-Marie。

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《Bedroom》這首歌是繼JJ與世界前10大DJ Steve Aoki之後，再度跨海與英國實力女歌手Anne-Marie合作，整首歌曲的詮釋，不僅是兩位歌手的實力飆歌，更體現了另一種時空對話的男女合唱。

▲▼林俊傑（上圖）與「英倫冠軍歌姬」Anne-Marie（下圖）合作。（圖／華納音樂提供）

2人雖然因為疫情關係，因此沒有在這次的合作親自碰面，卻對於彼此都留下了很好的印象。JJ稱讚Anne-Marie是個非常專業及充滿個人魅力的歌手；Anne-Marie則同樣相當讚賞JJ的嗓音，更表示是JJ的大粉絲：「我很喜歡《Bedroom》這首歌，JJ用他完美的聲音讓這首歌變得更完美！」