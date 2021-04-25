姊妹出遊照遭「亂入」！尪氣炸質問：他是誰 下場差點GG
在外拍照時，難免會不小心拍到路人，而有些路人甚至會對鏡頭搞笑，讓人看了不禁會心一笑。不過，就有網友和妹妹出遊拍合照，結果後方的陌生男子意外入鏡，並對著鏡頭比讚，沒想到妹夫卻相當生氣，以為老婆和別的男子一同出遊，她也無奈的說「差一點要家庭革命了」，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 16:38:27
原PO在《爆怨2公社》表示，她和妹妹到墾丁遊玩，並在駕駛卡丁車前拍了合照，沒想到妹夫看到照片卻問「後面的是誰，還比讚」，質疑妹妹和別的男子一起出去玩，妹妹也趕緊澄清，根本不認識後方亂入的男子。
原PO也無奈的說，「後面的先生，你知道你比一個讚，差點要家庭革命了嗎，人家在拍照真的要謹慎，隨便亂入都可能會鬧事」。貼文曝光後，許多網友也分享自身經驗，「我也幹過這種事，一群菲律賓女移工合照，我比耶」、「我也會亂入耶！我連領錢看到ATM的攝影機，都會比ya」、「哈哈我也遇過，我跟朋友自拍，後面那位還看鏡頭」。
不過，也有網友認為「妹夫反應過度了、是在公審路人」，「這樣就家庭革命⋯⋯天啊」、「老公有點反應過度了」、「拍個照而已老公就要暴走，這種放生剛好」、「這樣就家庭革命，太誇張」。對此，原PO也解釋，「並沒有要公審的意思，只是想表達路人亂入小插曲而已，放上來讓大家笑笑，至於夫妻倆的相處模式不是我們外人決定的，我相信有那種佔有慾很強的人在」。（編輯：許智超）