搭捷運遇裝睡哥！女乘客「遭撲腰5秒」　捷運警察回應了

捷運是不少學生、上班族信賴的交通工具，通勤時的尖峰時段往往「一位難求」。不過近日卻有女網友在搭乘台北捷運時，遇到陌生男子莫名睡倒在她身上，後來其餘女性陸續上車後更故技重施接觸對方肢體，這才讓她驚覺對方可能是裝睡，連忙提醒其他上車的乘客避免被騷擾。

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該名女乘客日前在《Dcard》上分享親身經歷，她提到當時與男友上車後自己坐在捷運上三個位置連在一起的中間座位，身旁的男乘客卻在車程中突然往她身上倒，原PO男友見狀後立刻出手護住，直到男友下車後她才趕緊向一旁移動。

不過當時也有另一名女乘客上車坐在原PO先前的座位，搭乘期間她發現隔壁這名女乘客不斷向自己擠過來，這才發現陌生男子雖然頭部朝下，但眼睛卻是睜開的，回想起剛才不舒服的感受更驚覺對方可能是故意藉著裝睡騷擾其他乘客，「我就立馬叫旁邊的女生往我這邊坐過來」。

▲原PO提到該班捷運人次眾多，陌生男子不斷騷擾身旁女乘客，。（示意圖／翻攝自Pixabay）

沒想到陌生男子接著的行為更變本加厲，裝睡同時還整個人往前，撲倒在他正前方的女乘客腰上，「整整倒在那女生腰上有超過五秒」，直到被猛然熊抱的女乘客不知所措的將陌生男子扶回座位，「後來那男的才慢慢回去他位置上，還一手摸著脖子想掩飾他睡得很熟」，原PO才趕緊用眼神示意要女乘客趕緊離開。

原PO心疼又無奈的表示，後來幾名陸續上車的女乘客也在她的提醒下避開陌生男子的騷擾，「真的很生氣！但也挺無助不知道該怎麼辦，畢竟他也才真的倒一次在女生身上，也沒證據證明他是故意的」，事後也補充提到自己當下擔心誤會誣賴對方而不敢錄影，「自己也是第一次遇到這麼誇張的事，當下真的就只是嚇到，根本沒辦法想什麼處理方式之類的」。

▲捷運發生騷擾事件，女乘客事後也只能發文提醒眾人。（示意圖／NOWnews資料照片）

貼文曝光旋即掀起熱議，有部分網友擔心原PO誤會該名男乘客，但大部份的網友仍力挺女網友，紛紛提醒不論性別為何都該謹慎保護自身，其中更有捷運警察出面留言表示該名男子的行為可能涉性騷擾之嫌，同時提供捷運警察分隊聯繫電話，「您所目擊該男子於車廂內之行為可能涉性騷擾之嫌，為維護捷運系統與旅客之安全，有類似情況，都可立即與站務人員聯繫或報警處置，俾利釐清相關案情並受理併據偵辦。謝謝您對捷運治安的關心！」。（編輯：楊智傑）