蔡依林領1萬名粉絲「喵喵喵」　甜撩：誰要躺我懷裡

蔡依林從21日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，今（25）日迎來第4天，她特別安排演唱抖音神曲《學貓叫》，讓現場1萬位歌迷一起「喵喵喵」，還甜撩粉絲：「誰要躺在我的懷裡呀？」
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-25 19:53:01
蔡依林唱完《腦公》後，開口向歌迷打招呼，「天啊你們叫到我都要哭了，感覺不像明天要上班的人欸，因為昨天唱了一些不一樣歌，我一定要再唱一些你們沒聽過我唱的歌，如果你會唱的話，一定要跟著我一起唱。」接著加唱了抖音神曲《學貓叫》，帶領全場萬名歌迷一起「喵喵喵」，邊唱歌曲還邊撩歌迷：「誰要當我的貓？誰要躺在我的懷裡呀？」唱完後，蔡依林笑說對工作人員表示要唱《學貓叫》時，立刻遭嫌幼稚還被賞了白眼，她反駁「我覺得很可愛啊！」
此外，蔡依林這次的台北加演唱加碼跳了新歌《Stars Align》，動感舞蹈姿勢令人印象深刻，也因此唱片公司特別趁勢在抖音舉辦該曲「dadada甩手舞」挑戰賽，蔡依林更親自上陣拍攝示範影片，也由於這套甩手舞中大量出現類似「洗手」的動作，讓她靈機一動決定加拍一版防疫版的「dadada『洗手』舞」，趁此呼籲歌迷養成隨時洗手的習慣。
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