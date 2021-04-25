搭捷運踩到路人鞋子！她秒遭「報復」　網傻眼：小學生嗎

許多通勤族會選擇搭乘捷運上下班，就是看中捷運快速、方便的特點，不過在尖峰時刻人潮總是特別多，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示自己日前搭捷運時，不小心摩擦到路人的鞋子，豈料下秒竟然直接被「報復」，對方直接轉過頭來狠踩了她一下，讓她超傻眼，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「是沒有坐過捷運？」為題發文，表示每次早上上班時段捷運上的人都很多，在車廂裡大家總是擠成一團，難免會踩到或小摩擦到別人的鞋子，「我就小摩擦到路人甲的鞋子，不是踩唷，是水平移動摩擦到」。





結果路人甲當下立刻轉過頭來，並且看了原PO的鞋子，「轉正後立刻來一腳，用力往後踩了我一腳，我才意識到原來她剛剛看我鞋子，是在瞄準」，但原PO只是不小心「摩擦」到路人甲的鞋子，卻秒被「報復」，讓她不禁在文末感嘆「需要這樣嗎大姊，我也不是故意的啊，是每次都這樣回踩別人嗎？你對我的鞋子有什麼不滿嗎…」？





▲女網友PO出當下照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有網友建議原PO，「主動說不好意思或是抱歉吧！遇到男生我會直接碰他肩膀或是手臂，然後跟他說抱歉或是不好意思，當然不用等他轉頭或是停下來啦，就是意思有到就好，大多人都會再轉頭跟我說沒關係。 女生就不會有肢體接觸，直接跟他說了，大多也會回說沒關係。盡量不要讓他們有考慮的時間吧，不小心碰到或是踩到就直接說抱歉或是不好意思了」。（編輯：郭佩蓉）



