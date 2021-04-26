若日本強行排核廢水　原能會：應把周邊海域變化跟台灣講

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原能會報告指出，曾二度透過部會協商促成以外交途徑，表達台灣對日本排放含氚廢水的高度關切，請日方在做成相關決定後第一時間通知我國，以便立即採行因應措施。日方去年10月表示「已了解我方訴求，日方今後將以透明原則妥善對國際社會說明」。
另外，原能會自2017年起擬定「台灣海域輻射調查」相關計畫，調查台灣周邊海域輻射的旺況，目前檢測結果皆無異常。
原能會表示，我國就福島核災後所產生氚廢水排放事件，邀集相關部會建立跨部會因應平台，並已開始執行「台灣海域氚氣輻射背景調查計畫」，自108年9月至109年12月底，已監測台灣海域海水氣含量樣品119件，目前相關檢測結果皆無輻射異常現象。
原能會表示，針對日本政府做出海洋排放決定，已交付正式書信表達反對，若日本政府不顧鄰國反對，仍決定採海洋排放之方式，原能會提出三項訴求。
第一，量測包括台灣附近的公海海域內的海水及海生物的放射性活度變化，而非僅針對日本附近海域，且須將分析結果提供給原能會。
第二，台日雙方應更加強海洋排放監測及評估相關技術交流與資訊分享，日本政府相關省廳開會研擬處理水排放的執行細節時，應提供台灣政府透過線上視訊參與溝通及討論之機會。
第三，請日方在兩年的排放準備期間，提供我方相關執行方案之申請文件、審查進度及審查結果等。此外，原能會也將協同外交部積極爭取加入日方組成的國際原子能總署（IAEA）國際專家團，以掌握第一手日本排放資訊。