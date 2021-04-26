若日本強行排核廢水　原能會：應把周邊海域變化跟台灣講

▲日本政府已於13日上午拍板，預計2年後開始福島核污水排放入海的計畫，引發周邊國家強烈反彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府決議將福島核災廢水排入太平洋，引發周邊國家強烈反彈，原能會表示，在獲知這個消息後，就曾兩度向日方表達關切，萬一日本政府不顧周邊國家反對，至少要告知排放核廢水後，海洋變化的情形。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-26 09:31:58｜2021-04-26 10:04:20

福島核災發生後，日本政府一直以海水來冷卻核熔爐，但這些被汙染的核廢水將滿、找不到地方可存放，日本政府拍板，2年後將核廢水稀釋並排入太平洋。原能會表示，曾兩度透過部會協商向日本表達高度關切，萬一日本仍不顧鄰國反對，就是要排放核廢水入海，原能會要求，日方最少要做到告知周邊國家海洋變化在內等三項措施，並提供台灣政府透過線上視訊會議，參與討論。

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立法院內政委員會26日排定海委會、原能會、經濟部等相關單位針對「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」進行專題報告，並備質詢。

原能會報告指出，曾二度透過部會協商促成以外交途徑，表達台灣對日本排放含氚廢水的高度關切，請日方在做成相關決定後第一時間通知我國，以便立即採行因應措施。日方去年10月表示「已了解我方訴求，日方今後將以透明原則妥善對國際社會說明」。

另外，原能會自2017年起擬定「台灣海域輻射調查」相關計畫，調查台灣周邊海域輻射的旺況，目前檢測結果皆無異常。

原能會表示，我國就福島核災後所產生氚廢水排放事件，邀集相關部會建立跨部會因應平台，並已開始執行「台灣海域氚氣輻射背景調查計畫」，自108年9月至109年12月底，已監測台灣海域海水氣含量樣品119件，目前相關檢測結果皆無輻射異常現象。

原能會表示，針對日本政府做出海洋排放決定，已交付正式書信表達反對，若日本政府不顧鄰國反對，仍決定採海洋排放之方式，原能會提出三項訴求。

第一，量測包括台灣附近的公海海域內的海水及海生物的放射性活度變化，而非僅針對日本附近海域，且須將分析結果提供給原能會。

第二，台日雙方應更加強海洋排放監測及評估相關技術交流與資訊分享，日本政府相關省廳開會研擬處理水排放的執行細節時，應提供台灣政府透過線上視訊參與溝通及討論之機會。

第三，請日方在兩年的排放準備期間，提供我方相關執行方案之申請文件、審查進度及審查結果等。此外，原能會也將協同外交部積極爭取加入日方組成的國際原子能總署（IAEA）國際專家團，以掌握第一手日本排放資訊。

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