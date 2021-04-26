再提「證據」排氚水　謝長廷：答案很清楚是「排放入海」

日本政府日前宣布，預計2年後要將福島含氚核廢水排入海洋，引發鄰國不滿，然而我國駐日代表謝長廷表示，台灣核電廠也排放含氚的核廢水入海，遭國民黨抨擊，謝長廷強調，若核能廠沒有排放含氚廢水，他願意承擔法律責任﹔25日謝長廷再提出清大原科院院長說法以及核二廠報告附件，並指「答案很清楚是排放入海」。





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謝長廷在臉書貼出另兩項「證據」指出，清大原科院院長李敏博士日前於名嘴黃暐瀚節目中表示，台灣核能廠確實將氚水排入海中，但都在標準值以下。謝長廷寫道：「也許學界比較自由，李博士講得簡單明瞭。事實上昨晚原能會的聲明也是已經承認有排放含氚、銫、鈷在內的廢水入海.但有行政公職的單位，也許顧忌比較多，講的曲折抽象，這點可以體會。」





謝長廷續指，依台電每季提出的放射性物質的排放報告，附件中明記「考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑」，謝長廷強調，如果不是排放入海，為何考量海水流量、海生物食用和游泳等？他認為，答案很清楚是排放入海。





此外，在「第二核能發電廠109年第4季放射性物質排放報告」中，附件3.3「放射性廢水排放造成之民眾劑量」寫到，台電委託核能研究所發展之廢水排放劑量評估程式LQWIN進行之廢水排放圖進關鍵群體劑量評估結果，均符合核電廠環境輻射劑量設計規範，「且與以往相較皆在正常變動範圍內，並無異常情形」。





此前，謝長廷昨晚於臉書貼出核二廠上一季（2020年第4季）的廢水排放內容報告，並指核二廠所排核廢水不但有氚，還包含鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，「雖然數量微小，但不該存在」。謝長廷表示，目前技術無法消除氚，但仍是與廢水一起排放。



