名家論壇》盧燕俐／三步驟選到適合的ETF

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可是，若在乎的是淨值成長，且能承受較大的波動度，不能否認，市值型的ETT，包括：0050(元大台50)和006208(富邦台50)，是必買名單。因為產業變化迅速，類股輪動又快，與其重押單一個股和單一產業，不如就老老實實買進這類ETF，讓台灣市值前50大的企業，幫你長期累積財富。
其次，再請自問：自身的風險承受度如何？如果是保守型投資人，只能承受較低風險，就可考慮佈局投資級公司債，像是00772B(中信高評級公司債)與00720B(元大投資級公司債)，因為所持有的債券都是知名企業，如：蘋果、亞馬遜、微軟等等，信評高違約率低，再加上隨著美債殖利率暴衝，債券價格下跌，預估再跌一小段後，甜蜜買點即將出現，甚有機會債息與價格兩頭賺。
相反的，風險承受度較高者，無論是買進產業型或主題型ETF，遇到市場亂流，淨值上沖下洗時，也較能從容應對。以2020年ETF績效前兩名00757(統一尖牙)與0052(富邦科技)為例，一年投報率分別高達92.5％和52.6％，但隨著近期美科技股修正，00757近一周也下跌4.2％；0052因台積電占比近6成，伴隨台積電股價持續整理中，近三個月也下跌5.5％。
這無異說明了，高報酬背後的高波動度，也因為振幅較大，建議有興趣的讀者，可採分批布局，或乾脆每月定期定額固定扣款，最能有效分散風險，也不易錯失低點。
第三，再請自問：對ETF所連結的市場與類股有概念嗎？如果沒有深入研究，與其跟風買，還不如鎖定熟悉的ETF，勝算較高。今年以來新發行的兩檔ETF，像00882(中信中國高股息)和00885(富邦越南)，募集成績亮眼，掛牌首日也出現大溢價，讓發行的投信公司特別提出警語。
其中，00882成分股是陸企在港掛牌，多為房產、玻璃等內需產業，儘管強調配息率約落在4~7％，但畢竟屬於新上市ETF，配息穩定度還有待時間考驗，反倒適合對中國內需市場有信心的族群。
同樣，00885成分股中，房產占比高達37.7％、消費也有21.8％，越南經濟高速成長、內需強大眾所皆知，但買賣這檔ETF仍有匯率轉換風險，經理人會先將台幣換成美元，再轉換成越南盾進場買賣，就近五年，單看台幣對越南盾還上漲15％，建議投資人仍須納入匯率風險意識，而對越南與東協市場特有研究的族群，應能提高操作掌握度。
總結，ETF百百款，不要只比較手續費等作業成本，連結指數、持股權重、波動幅度、前景展望等細節，若能研究越透徹，自然能找到適合自己的商品。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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