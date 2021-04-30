影／5分鐘學會台灣腔！韓妞超標準中文　網讚根本台灣人

▲ 韓妞教如何5分鐘內學會台灣腔，網笑根本台灣人。（圖／章魚뭉어 Your Korean friend 授權）
▲ 韓妞教如何5分鐘內學會台灣腔，網笑根本台灣人。（圖／章魚뭉어 Your Korean friend 授權）

影像中心/綜合報導

2021-04-30 10:00:00

5分鐘學會台灣腔！就讀台南成大的韓國YouTuber「章魚（뭉어）」分享自己如何讓自己中文「台味十足」的原因，網友們也紛紛讚她中文超級標準：「根本台灣人」！

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影片中分享如何模仿台灣年輕人說話方式，如說話習慣中文參雜英文，以及驚訝時，台韓狀聲詞的差異。搞笑又可愛的章魚，台味十足的中文教學，讓網友驚呼「突然蹦出韓文的時候，才猛然想起你是韓國人」，超標準台灣腔讓網友紛紛懷疑章魚是不是華僑！

來自韓國仁川的「章魚（뭉어）」，和《NOWnews今日新聞》分享，因為自己很喜歡觀察人說話的口音，來台之前都是大陸腔居多，來到台灣之後發現台灣腔很有趣，加上周遭朋友環境的影響，就習慣講台灣口音了。她也表示自己非常喜歡台南的生活型態，步調跟自己家鄉仁川很像，反而比較不習慣台北的生活，覺得台南悠閒的感覺剛剛好，章魚也笑說台南美食讓她整整胖了10幾公斤。

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▲ 台灣年輕人說話習慣中英交雜。（圖／章魚뭉어 Your Korean friend 授權）
「章魚（뭉어）」表示，當初拍攝影片只是為了記錄與朋友們生活點滴，意外受到網友喜愛讓她很開心：「我很喜歡跟觀眾互動、做交流，（YouTuber) 不知不覺就做幾個月了」。她最後也補充，當初學中文的契機是父母推薦，看了很多台灣偶像劇《海派甜心》、《我可能不會愛你》等等，很喜歡陳柏霖與彭于晏，因為追星又更愛上台灣了。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 章魚台式中文太標準，讓網友以為她是華僑。（圖／章魚뭉어 Your Korean friend 授權）
▶感謝授權：章魚뭉어 Your Korean friend
完整影片：https://youtu.be/z5gUP8ygzUY

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