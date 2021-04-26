朝野推囤房稅　財政部：稽徵實務上有困難

▲北市府方面坦言，開徵囤房稅雖然有效降低囤房率，但與房價並無正相關，抑制房價效果有限。（圖／記者朱啟瑜攝）
▲財政部認為囤房稅在稽徵實務上「有困難」，還是傾向督促地方政府依照現制，對多房者課徵差別稅率並核實評定稅基。（示意圖／記者朱啟瑜攝）

中央社

2021-04-26 22:05:33

（中央社記者謝方娪台北26日電）朝野立委擬推囤房稅，財政部今天表示，已審慎評估房屋稅條例草案內容，不過認為在稽徵實務上「有困難」，還是傾向督促地方政府依照現制，對多房者課徵差別稅率並核實評定稅基。

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為抑制房價，立法院4月9日三讀通過房地合一2.0修法，預計7月1日正式上路；不過有立委認為，應進一步推動囤房稅，朝野提出共8案「房屋稅條例」修正草案，將於29日財委會進行審查。行政院先前表示，須審慎研議，並未提出對案版本。

財政部賦稅署長許慈美今天回應，對立委關切的囤房稅議題，財政部目前仍在蒐集資料、審慎評估；在健全房市的策略上，主要仍傾向強化發揮現有制度功能，包含督促地方政府對持有不同戶數者訂定差別稅率，並核實評定稅基。

現行房屋稅條例本身已有囤房稅機制，第一，對於非自住的住家用房屋稅率落在1.5%至3.6%不等，第二，地方政府可按照持有戶數不同訂定差別稅率。賦稅署副署長樓美鐘說，像台北市、宜蘭縣目前都有對不同戶數持有者訂定差別稅率課稅，財政部接下來會積極督導各地方政府，對持有不同戶數的納稅義務人訂定差別稅率。

此外，按照現行規定，稅基是由房屋評定現值來決定，影響房屋評定現值的項目包含標準單價、地段率與折舊率等。樓美鐘表示，目前看來，房屋標準單價和房屋實際造價還有距離，接下來會希望透過評核和考核，督促各縣市政府核實評定稅基。

至於多位立委針對囤房稅提案，樓美鐘表示，對於提案內容，財政部都有審慎考慮並詢問地方政府意見，不過地方政府也都有反映這些提案內容在稽徵實務上「有困難」。

第一，房屋稅是按月稽徵，依照使用性質不同，會調整每月課徵的稅率，若依照立委提案版本以全國歸戶認定，每個月都要跑龐大的資料；其次，房屋稅屬於地方政府稅收，若持有多戶者房屋分屬不同縣市，還需考量後續稅源分配等問題。換言之，稽徵稅務會變得相當複雜，稽徵成本增加、徵納雙方的爭議也會增加，和簡政便民的目標背道而馳。

此外，財政部也擔心，房東會以囤房稅為理由調漲房租，間接影響廣大租屋者。樓美鐘強調，要修房屋稅條例，必須考量實務可行性，以及對產業、房市或居住人的影響，牽涉層面廣闊，目前財政部立場認為需審慎評估，並持續蒐集意見，29日也會盡量和各立委充分溝通。（編輯：楊玫寧）1100426

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