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實踐對恩師的三個承諾
樹木醫這份工作，對詹鳳春是使命，亦是她對東京大學指導老師鈴木教授的承諾。從小在中壢農村長大，父親務農的她，20年前大學日文系畢業後，便獨自前往日本進修，因為負擔不起私立大學的昂貴學費，一年後被迫搬離宿舍、露宿公園，這段時間她讀到鈴木教授撰寫的《樹木醫學》，深受觸動，鼓起勇氣前往東大旁聽遭拒，後來，教授被她的決心感動，願意培養她，但同時要她許下3個承諾，第一，必須考到日本樹木醫的執照；其次，要把所學技術和知識傳回台灣；最後一個要求，則是要她畢業後回到家鄉救樹。
日本的樹木醫有多難考？背上數百種樹木專有名詞、熟悉每種樹木特性、昆蟲生態和土壤環境，只是基本知識，接著，還要有7年臨床經驗方能報考，離鄉背井苦讀的她，也曾崩潰並抱著樹木大哭。現在，學生問她為何要當樹木醫？她總是回答，這是她與樹的緣分，也是為了報恩，回憶過往，詹鳳春說：「如果只是為了圓夢，我不會走到這裡，想到自己在日本走投無路時教授拉了我一把，這份恩情不知道該怎麼還，於是考了樹木醫執照，並實踐承諾回來台灣救樹。」異鄉苦讀的詹鳳春，最終取得東大博士學位，還考取樹木醫的證照，成為樹木的西醫；後來，為了以自然療法救樹，又取得日本植栽基盤診斷改良師的資格，猶如中醫。透過類似中西合併的療法，詹鳳春回到台灣後，救了不少樹。
只想做個救樹的人
回來台灣，看到許多人以錯誤的方法救樹，無論以水刀將樹幹隨意切除、用火燒毀、使用劇毒性的熏蒸法連帶破壞了土壤，或者將樹木直接搬遷，都讓她感到心痛，彷彿聽到樹木在哭泣、哀號，連作夢都會夢到樹木對她說：「救救我！」她在大學授課時，不只培養學生正確知識和技能，更重視醫德，希望年輕的孩子不要為了利益走上歪道。
如何對生病的樹對症下藥？或是讓家樹更健康？詹鳳春採行中西合併的手法，除了樹木醫的西醫外科手術，也會導入日本植栽基盤改良師的經驗，她不使用有毒農藥、肥料，而是以天然菌種救治，讓壞菌變成好菌。曾寶儀曾在訪談中問她，如何保養家裡的松樹，她建議不妨燉煮中藥給它喝，每年冬天幫樹木進補，到中藥行買川芎煮完稀釋灌注，兩、三個月後，松樹就會變得非常綠、非常健康，這是宋朝以來就有記載的方式。
在大自然裡學會謙虛不能驕傲
為了查看行道樹是否生病，詹鳳春每天走很多路，隨時都在觀察，她認為這是一種終身學習，因為樹木平均年齡五、六十歲，樹木醫也要活到老學到老，學無止境，且不能驕傲。提起都市行道樹最常見的樹木癌褐根病，詹鳳春說，這種難以救治的樹木傳染病，很少出現在森林中，這是源於樹木的自我保護機制，「因為森林有龐大的地下生態網，會把病毒踢出去，而且樹和樹之間也會溝通、計算彼此的距離，一座山裡最強大、具有整座森林營養支配權的樹王，一但被砍掉，跟著就會有幾棵沒分配到營養的樹跟著死去，這是森林的自然運行。」
在她眼裡，森林的樹木很幸福，而城裡的行道樹很可憐，缺水、缺乏益生菌，兩者命運大不同，而她想拯救的是都市的樹、是大家的樹，所以，當阿里山找上她為櫻花樹診斷時，她才會毫不猶豫答應。「我不貪戀教授頭銜，也不被利益誘惑，我是個樹醫生，任務是到現場救樹。」當救治阿里山國家森林遊樂區櫻花的任務告一段落，接下來，詹鳳春將走進城市，而我們隨時可能在某一座公園、某一棵路樹下，和她不期而遇。
這篇文章 達人故事｜台灣第一位女性樹木醫生 東大教授要她許下3承諾才能入學 最早出現於 行遍天下旅遊網