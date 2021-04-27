國小標語驚見「比利屎類」！他秒愣：啥意思 內行解答了
許多校園會張貼標語，除了能督促學習，也能導正學生們的觀念，但這樣的標語你見過嗎？近日，就有網友去國小參觀，卻看到一張標語上寫著「比利屎類，愛煞忙，地摸」，讓他很好奇背後的意思，貼文一出，也釣出專業的網友解答。
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 11:30:29
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，並透露自己日前去國小參觀時，在走廊看到這一張奇特標語，只見標語上寫著「比利屎類，愛煞忙，地摸」，上頭畫的圖案似乎還有警示的意味，但不管他怎麼看、怎麼念，卻還是不懂標語的意思，因此發文問「求翻譯！」
貼文曝光後，網友們也紛紛猜測，「應該是台語」、「這是客語吧」、「我是屏東客家人，但我實在是看不懂第一句」、「愛煞忙是不是台語的，要推門」、「客語海陸腔吧」、「這個挺有趣的，可以多做一些，讓更多人了解客語」。
不過，還是有內行的網友解答，「比利屎累（最後一名了），愛煞忙（要勤勞），地摸（知道嗎），客語海陸腔，選我正解」、「其實客家話整段意義來說是：在這時代，要勤勞知道嗎」，但也有不少人建議，「標語好歹也加個中文意思跟旁邊標註：請用客家話唸，這樣才好理解」、「能不能不要連解釋在說什麼的附註都省下來」。（編輯：許智超）