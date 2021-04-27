看好Podcast！KKBOX推點線面計畫

（中央社記者江明晏台北27日電）看好Podcast產業仍然持續活躍成長，KKBOX推出「點、線、面」3大計畫，包括重「點」推薦獨家內容、連「線」音樂、全「面」扶持Podcast產業生態圈，網羅聲音產業商機。





我是廣告 請繼續往下閱讀

KKBOX自2020年8月推出Podcast以來，目前已經有超過8000檔節目，根據統計，3月整體播放總數比2月上升50%，每人聆聽平均時長也從40分鐘攀升到1小時，顯示Podcast產業仍然持續活躍成長。





為了建構Podcast生態圈，KKBOX推出「點、線、面」3大計畫，第一、重「點」推薦獨家內容；第二、連「線」音樂與Podcast，拓展音樂與Podcast間的橋梁，將導入版權音樂提供給Podcaster於節目中穿插使用；第三、全「面」扶持Podcast產業生態圈健全，在台北東區打造Podcast錄音室，將於5月正式營運，接著也會推出培育Podcast產業人才的系列計畫。





其中，有感於 Podcaster在創作過程中使用音樂的需求，KKBOX先前就已推出「合法授權音樂庫」，提供超過500首合法授權的歌曲供Podcaster放入自己的節目中使用。現在KKBOX更進一步，預計於5月推出「嵌入版權音樂」的功能，只要是使用Firstory上架的Podcast節目，即可從超過7000萬的KKBOX曲庫中選擇想穿插在節目中播放的音樂。





此外，KKBOX積極尋求跨界合作，攜手台灣連鎖業布點最多的7-ELEVEN，結合旗下咖啡品牌CITY PRIMA進行首度品牌聯名合作，即日起於全台3300間門市推出KKBOX與CITY PRIMA聯名杯套。（編輯：趙蔚蘭）1100427



