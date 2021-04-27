張庭瑚成被演員耽誤的運動員 《轉彎之後》再秀好技巧
由魏德聖監製，香港新銳導演黃千殷執導的新片《轉彎之後》，找來張庭瑚、顏卓靈、黃堯、柏智杰主演。其中男主角張庭瑚因《全明星運動會》被粉絲戲稱是「被演員耽誤的運動員」，在電影中也展現出驚人運動細胞，對此張庭瑚解釋：「這是我第一個有非常多體力活的電影，比較多運動，像是騎腳踏車、衝浪等。我飾演的王振廷，他想要比較自由地去過生活，所以選擇去衝浪店打工，可以從事一些跟水有關的活動，其實沒有太多的力氣或是時間去想太多東西，很本能演出。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-04-27 14:35:40｜2021-04-27 16:07:06
電影中男主角的個性衝動，經常講不贏就以拳頭示人，因為闖禍失去了重要的家人，因此踏上單車之旅，想要藉由旅行放逐自己。張庭瑚透露：「劇組安排專業的腳踏車、衝浪課程訓練，針對劇本中的動作設計來加強，詮釋難度較高的騎車甩尾設計及衝浪演出。」柏智杰則是感謝劇組怕演員們長時間騎車不舒服，還特地請專業教練幫大家按摩。 張庭瑚除了在電影中展現運動細胞外，感情戲也表現突出，在騎車環島尋找情緒出口的過程中，一場回想愧疚痛哭的戲，張庭瑚分享：「我覺得最辛苦的是去詮釋感情的這一塊，要認真很誠實地去面對，自己心中的那個人，因為人是軟弱的，人會逃避，人會不想要面對，但是我們只有面對它才可以釋放它，然後重新做回自己。」導演黃千殷爆料當時張庭瑚的對手演員是一個小孩，「在拍攝那場哭戲的時候，有一度哭不出來。我把庭瑚帶離現場，去了旁邊的一塊空地，坐在一塊石頭上面跟他聊天、祈禱，之後回去現場再拍的第一個take就非常順利了。」