華航機師染疫持續擴大　侯友宜：從嚴面對

華航機師染疫的事件持續擴大，目前已累計9位機師、2位家人染疫，台科大今（27）日宣布即起採遠距教學至5月3日；對此，新北市長侯友宜強調，新北市剛好在台北跟桃園的中間，要謹慎嚴肅面對。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-27 15:02:12｜2021-04-27 15:02:54
侯友宜表示，防疫只有從嚴來面對，這次機師染疫所帶來的衝擊，要謹慎嚴肅的面對，新北市剛好在台北跟桃園的中間，目前足跡並沒有到新北市，但新北市會做好詳細的疫調；此外，只要在學校裡面有發現類似的狀況，會採立即停課、停班面對，希望防疫能夠做到滴水不漏。
侯友宜指出，還是鼓勵大家多打疫苗，大家保護自己、也保護別人，針對這一波（華航機師染疫），新北市採取很多的列管、追蹤、採檢，配合中央一起來做，只要達到一定的程度，該停課就停課，該採取更嚴格的預防措施，新北市一定會超前部署，把它做好。
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