房市／台語不輪轉　徐珮凰南漂闖出一片天

五甲店
▲五甲店專案經理徐珮凰南漂至高雄，遇到困難不放棄。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-28 08:00:00

北部工作機會多，許多東部或中南部青壯年人口「北漂」打拚，信義房屋五甲店專案經理徐珮凰卻是隻身「南漂」至高雄，歷經台語不輪轉、經常迷路、服務客戶過程一波三折等諸多考驗，憑著不服輸的意志力，如今擔任房仲邁入第七年，今年還打算參選店主管。

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徐珮凰大學畢業後曾至澳洲打工度假1年半，返台後也曾在大型餐飲品牌服務，但因多是偏向勞力的工作性質，經常需搬動重物，竟造成視網膜剝離，開刀手術後休養了近半年才完全康復。她笑說，康復後重新找工作，決定不再從事勞力為主的工作，剛好家中長輩推薦不妨到信義房屋試試看，除了是大品牌公司，且房仲工作雖然也很辛苦，畢竟仍以「動腦」居多。

由於家住新北市三峽，徐珮凰說，當時考量每天往返雙北市區上班，通勤時間、金錢都是負擔，且北部消費支出比較高，因此決定到高雄工作。不過，即便高雄有親戚，但做這決定時，媽媽仍相當反對，是她極力堅持並分析優缺點，才終於讓媽媽勉強同意。最後，就這樣進了信義房屋，至今已邁入第七年。

徐珮凰笑說，自己大學是念電視電影相關科系，一開始加入信義房屋，不僅對不動產相關知識所知甚少，加上南漂至高雄，不但認不得路，台語還講不輪轉，經常客戶滔滔不絕地講台語，她只能勉強應答，再把一些字句以拼音記下來，回去唸給店長、同事聽，詢問「到底是什麼意思？」接著靠自己慢慢練習、背誦，「現在回台北，家人朋友反而說我有南部腔了！」

除了這些「基本功」，服務客戶的過程也常面對挑戰。徐珮凰分享，曾遇到一對母女，媽媽想出錢替女兒購置結婚新房，但兩人對房子的喜好不太一樣，加上女兒本身有相熟的房仲友人，導致女兒對她不太信任，態度較為冷淡；經過一段時間帶看與相處，雙方好不容易培養出信任感，卻因為一次議價過程不順利，母女倆未能買到心儀的房子，指責是她沒有盡力爭取到好的價格。

她回憶，房子沒成交，還讓客戶不信任，當時的確覺得很灰心；但收拾心情，想著既然已陪著母女看房子這麼久，因此仍繼續留意符合條件的物件，並持續問候。過了約半年，終於又看到市場上出現心儀的物件，而這次，也順利成交了！

徐珮凰說，一開始的新人撞牆期，以及工作中難免遇到一波三折的挑戰，的確幾度想放棄，但想到「當時跟媽媽講得信誓旦旦，怎麼可以放棄？應該對自己說的話負責！」因而決定繼續留在高雄打拚，直到熟悉之後，工作表現也越來越好，以去年來說，成交件數12件，並拿到2次「龍虎榜」。

也因有感於信義房屋的學長姐和店長，多秉持「手心向下」精神指導後輩，自己也是很「雞婆」、愛幫別人的個性，任職期間常帶領「徒弟」轉正，因此今年將以參選店長為目標，盼以不同方式，繼續在房仲之路上打拚。

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