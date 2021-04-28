對華政策跨國議會聯盟合力發聲　力挺台灣參加WHA

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這一次，他們力挺的國家是台灣。
「對華政策跨國議會聯盟」在推特發布影片，片中來自歐洲、北美洲和澳洲的多個國家議員輪流發聲，包括美國眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、澳洲參議院外交事務國防及貿易委員會主席季欽（KimberleyKitching）等人。
他們表示：「台灣在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中成為全世界當之無愧的典範。在疫情流行高峰，台灣捐贈了大批急需醫療物資供應多國之需。台灣也為全球公共健康作出過傑出貢獻，在肺結核疫情和伊波拉病毒流行時，台灣都伸出救援之手。」
「儘管如此，北京當局一直在設置重重關卡，阻撓台灣加入世界衛生組織，出席世界衛生大會（WHA）。台灣被擋在世界衛生組織的門外，不僅影響到2300萬台灣人民的健康福祉，也讓世界無法從台灣的成功抗疫經驗中獲益。」
「COVID全球大流行證明，疫情無國界。將台灣排除在國際組織之外，只會給全世界聯合製造危險的缺口。中國政府不能無休止地將世界衛生健康問題政治化。」
他們表示：「引用世衛組織秘書長自己的話，除非人人安全，否則就無人安全。因此我們作為跨國議會議員聯盟向世界衛生組織呼籲：邀請台灣參加下月召開的世界衛生大會。」
「世界需要台灣卓越領先的醫學成就應對全球健康危機。拒絕台灣，人人受害。支持台灣，刻不容緩。無論您在世界哪個角落，請加入我們的聲援，請轉推#LetTaiwanHelp。讓全世界都聽見，我們歡迎台灣的幫助。」
美國眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）表示，台灣一直以來都是全球公衛的可靠夥伴，也在對抗這次疫情中領先全球。北京試圖孤立台灣參與國際組織，這是錯誤且危險的。「如果台灣被遺落，我們將受苦。」（If Taiwan is left out, we all suffer. ）
法國共和前進（LREM!）參議員暨歐洲事務委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）表示：「台灣在國際社會扮演重要角色，在這次疫情中，台灣對需要的國家伸出援手，台灣應該參加下月的世界衛生大會，這一點毫無疑問。」
英國前保守黨黨魁史密斯表示，在全球應該團結對抗疫情的此刻，把台灣排除在WHA之外毫無意義。中國政府公然試圖將全球公衛議題政治化，這令人無法接受，必須被制止。英國和全球必須邀請台灣，在國際舞台上扮演更重要的角色。（編輯：林憬屏）1100427