內幕／柯文哲對黑衣人砸警局無感？牽扯與內政部新仇舊恨

本月16日，一群黑衣人闖入北市松山分局中崙派出所搗毀公物，引起社會各界議論。誇張的是，該派出所的許姓所長一開始宣稱，監視器因為停電沒錄到相關畫面，而北市警察局長陳嘉昌後來則改口說，是該所長在事發後刪除監視器畫面，引發軒然大波。照理來說，台北市長柯文哲應當對此事件相當氣憤，不過事發後他的反應卻異常冷靜。據了解，原因在於出包的相關人等，除了警察局長陳嘉昌不為柯文哲所喜好之外，管轄派出所的松山分局局長林志誠，更是內政部長徐國勇的人馬。柯文哲基於對內政部的新仇舊恨，才會隔岸觀火。





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根據知情人士指出，案情要拉回到2015年，柯文哲當時屬意時任台中市警局長邱豐光擔任台北市警局長一職，之後邱也順利接任。不過在2017年9月，因世大運維安問題，內政部無預警「明升暗降」邱豐光到中央、擔任警政署副署長，職缺則由時任台中市警局長陳嘉昌接任。由於柯文哲在該人事案發布前的半小時才獲知，令他相當不滿，不僅局長交接典禮「無理由」不出席，往後陳嘉昌任職期間，柯對他的微詞也不曾間斷過。





此外，負責督導事發中崙派出所的松山分局，分局長林志誠傳出是徐國勇的人馬。由於地方市警局的上級單位就是內政部，且剛好現任局長陳嘉昌即將在今年7月中旬屆齡退休，警界也盛傳，身為徐國勇愛將的林志誠，極有可能是接任台北市警察局長的熱門人選。





不願具名的警界人士透露，對於最近的這起黑衣人事件，相關人等認為若是妥善處理，便能夠大事化小、小事化無，既不會影響林志誠的升職，也能讓陳嘉昌安然退休。不過因為牽扯警界與政治派系的紛爭，再加上高層對惡勢力極力粉飾太平的態度，導致基層警力相當不滿，不僅在臉書上匿名爆料，更直接透過管道對外界透露不滿。





知情人士表示，柯文哲本應對此事大動肝火，但因爲應負起責任的人是不為自己所好的陳嘉昌、以及徐國勇的人馬林志誠，因而態度轉為冷眼旁觀。





知情人士更透露，柯文哲對於徐國勇本來沒有特別好惡，不過內政部近日頻頻攻擊他任內最自豪的社會住宅政績，再加上過去民進黨政府無預警調走邱豐光，新仇加上舊恨，才導致柯文哲決定隔岸觀火。





對此，陳嘉昌接受記者訪問時，直言刪除畫面一事為派出所長個人行為，外界推測與人事及政治鬥爭有關的說法皆屬推測。陳嘉昌強調，等事情調查清楚後，會負起該負的責任，絕不會顧及自己是否屆臨退休或是相關因素。





北市府發言人陳智菡也表示，柯市長並非對該起事件無感，是希望能夠先將事情調查清楚再做評斷，而非以「獵女巫」的方式，要求警方馬上懲處相關人等。陳智菡強調，柯市長認為之所以會有該案的發生，源自於整個警界大事化小、小事化無的態度，也因此不應該針對特定人等，而是思考如何改善警界的整體文化。



