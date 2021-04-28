巴西經濟部長：中國人發明武漢肺炎

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巴西從1月17日起展開全國疫苗接種行動，約8成使用中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的Coronavac，葛德斯也是接種Coronavac；另外2成使用牛津/阿斯特捷利康合作研發的AZ疫苗。
總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及盟友都對Coronavac效用表示懷疑；波索納洛甚至否決衛生部購買Coronavac的計畫。
波索納洛於2020年10月曾說，「我們不會買中國疫苗，這是我的決定，我不相信它能給巴西人民提供足夠的安全，這就是我們的想法。」之後，由於沒有其他疫苗選擇，波索納洛只好屈服。
葛德斯今天在衛生委員會會議宣稱，「中國人發明了武漢肺炎，他們疫苗不如美國人有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞疫苗比其他的更好。」
輝瑞疫苗尚未在巴西使用，去年8月，巴西政府沒有接受輝瑞提出在12月前交付7000萬劑的報價，今年3月才宣布向輝瑞購買1億劑疫苗，分兩期交付至9月。
根據巴西新聞網站G1報導，葛德斯不知道委員會會議正以實況錄影方式透過社群媒體直播，會議結束後，衛生部馬上將影片自官網下架。
世界衛生組織今年3月底發布武漢肺炎起源報告，但未說明病毒如何產生，以及如何傳染給人類。
雖然中國首次出現武漢肺炎感染病例，世衛報告指武漢肺炎從實驗室洩漏的可能性極小，最有可能的假設是受感染的動物和人類之間有一種中間動物；以及病毒透過食品感染人類的可能性。
巴西有39萬5324人感染武漢肺炎死亡，1444萬6541人確診。自今年1月17日以來，有3025萬9475人接種第1劑疫苗，占總人口14.29%；1398萬9783人接種第2劑疫苗，占總人口6.61%。（編輯：黃自強）1100428