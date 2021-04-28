監視器不只放國民黨團　藍委：江啟臣辦公室門口也有

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立法院司法委員會上午舉辦「國會監視器功能與警察近期多起執法爭議事件侵害人權」專案報告。輪到洪孟楷質詢時，洪孟楷表示在中興立委辦公大樓地下一樓，該樓層有江啟臣、柯建銘，藍綠兩位重要人物，且2人的辦公室門口都被新裝監視器，他質問立法院設置監視器的考量？

林志嘉表示，因為現有的557支監視器還不夠，46支新裝的監視器主要分配戶外，在室內的相當少。

洪孟楷追問，是因為室內的攝影機已經夠多了，才會顯得新攝影機很醒目，林志嘉表示，若有立委、黨團希望他們辦公室門口不要加監視器，那就不要新裝。

洪孟楷再問，施工說明書上寫著