監視器不只放國民黨團　藍委：江啟臣辦公室門口也有

立法院近日為了安全因素，發包加裝監視器功能，從原本全院區557支，再加裝46支，並且將舊機逐步汰換成功能更完全的新機，卻引來國民黨團質疑門口被放一支「能錄音、人臉辨識」的監視器。國民黨立委洪孟楷今（28）日加碼爆料，指出國民黨主席江啟臣、民進黨團總召柯建銘，他們的辦公室門口也被佈設新機，立法院秘書長林志嘉表示，這次新裝監視器會尊重各黨團、立委意見，如果有人不希望門口有監視器，那就不會裝。
記者吳承翰／台北報導
2021-04-28 11:13:06
立法院司法委員會上午舉辦「國會監視器功能與警察近期多起執法爭議事件侵害人權」專案報告。輪到洪孟楷質詢時，洪孟楷表示在中興立委辦公大樓地下一樓，該樓層有江啟臣、柯建銘，藍綠兩位重要人物，且2人的辦公室門口都被新裝監視器，他質問立法院設置監視器的考量？
林志嘉表示，因為現有的557支監視器還不夠，46支新裝的監視器主要分配戶外，在室內的相當少。
洪孟楷追問，是因為室內的攝影機已經夠多了，才會顯得新攝影機很醒目，林志嘉表示，若有立委、黨團希望他們辦公室門口不要加監視器，那就不要新裝。
洪孟楷再問，施工說明書上寫著「可滿足10個副控點同時上線」，是否代表可以有10個裝置，同時監看立法院的攝影機即時錄像？林志嘉強調，能看到這些錄像的，就只有負責立法院維安的警衛中隊。
洪孟楷質疑，若只給警衛中隊看，為什麼要採購一個能讓10個裝置同時間看的設備？林志嘉保證，只有警衛中隊能看，至於為何要採購這樣的儀器，會在今日下班前向洪報告。