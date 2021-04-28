國民黨團要求拆門口監視器　林志嘉：來函當天立刻拆

費鴻泰、林志嘉
▲國民黨團總召費鴻泰要求，立刻將黨團辦公室外的4支監視器拆除，立法院秘書長林志嘉表示，國民黨團一發函，他們當天就會派人拆。（圖／翻攝國會直播）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-28 13:13:48

立法院近日汰換、新增安裝監視器，國民黨團指控，黨團辦公室前被多裝2支附設錄音、遠端監控、人臉辨識功能的監視器，痛批立法院進行政治監視。國民黨立委費鴻泰今（28）日要求，拆除國民黨團辦公室門口的所有監視器，立法院秘書長林志嘉表示，「你們發函來，我們就立刻派人拆除。」

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立法院司法及法制委員會28日邀請立法院秘書長林志嘉、內政部警政署署長陳家欽列席就「國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」做專題報告。

林志嘉說明，本次共汰換、新裝603支監視器，557支為既有安裝數量，設點不變，另分別於院長官邸、新店典藏館、住宿會館地下車道、研究會館、黨團辦公室外廊、警察勤務所等場地的公共區域加裝46支。立法院能了解立委們的疑慮，基於公共安全和治安維護考量所新增攝影機，「若各界仍有疑慮，將再行評估是否安裝。」

費鴻泰質詢時自嘲，指國民黨團、民進黨團位在同一條走廊，相距僅數十公尺，但國民黨團門口含新設攝影機，一共有4部攝影機，民進黨團門口一個都沒有「很怪、很突兀」。費鴻泰問，「我要求4支監視器立即拆除，多久能拆？」立法院總務處則表示，只要國民黨來函，他們立刻就會派員拆除。

費鴻泰追問，「立刻是多久？一天？還是一個禮拜？」總務處表示，接到國民黨團的要求後，當天就會派人拆除，費則說，「明天我在黨團開記者會，我不要再看到有監視器。」

對於部分黨團對攝影機汰換有疑義，林志嘉說明，可以切結不安裝，立法院都會尊重黨團及立委們的意見。立法院長游錫堃於4月23日院會裁示，調查釐清相關疑義，並向各黨團報告說明，在妥善處理之前，國會安全監控系統工程暫停施作。

民進黨立委劉世芳質詢時詢問，監視器在什麼情況下會恢復安裝作業？林志嘉說，預計明、後兩天向各黨團報告，「在每個黨團都沒意見的狀況下才會繼續施工」。

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