國民黨團要求拆門口監視器　林志嘉：來函當天立刻拆

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林志嘉說明，本次共汰換、新裝603支監視器，557支為既有安裝數量，設點不變，另分別於院長官邸、新店典藏館、住宿會館地下車道、研究會館、黨團辦公室外廊、警察勤務所等場地的公共區域加裝46支。立法院能了解立委們的疑慮，基於公共安全和治安維護考量所新增攝影機，「若各界仍有疑慮，將再行評估是否安裝。」
費鴻泰質詢時自嘲，指國民黨團、民進黨團位在同一條走廊，相距僅數十公尺，但國民黨團門口含新設攝影機，一共有4部攝影機，民進黨團門口一個都沒有「很怪、很突兀」。費鴻泰問，「我要求4支監視器立即拆除，多久能拆？」立法院總務處則表示，只要國民黨來函，他們立刻就會派員拆除。
費鴻泰追問，「立刻是多久？一天？還是一個禮拜？」總務處表示，接到國民黨團的要求後，當天就會派人拆除，費則說，「明天我在黨團開記者會，我不要再看到有監視器。」
對於部分黨團對攝影機汰換有疑義，林志嘉說明，可以切結不安裝，立法院都會尊重黨團及立委們的意見。立法院長游錫堃於4月23日院會裁示，調查釐清相關疑義，並向各黨團報告說明，在妥善處理之前，國會安全監控系統工程暫停施作。
民進黨立委劉世芳質詢時詢問，監視器在什麼情況下會恢復安裝作業？林志嘉說，預計明、後兩天向各黨團報告，「在每個黨團都沒意見的狀況下才會繼續施工」。