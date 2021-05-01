貓狗愛打架！衝向狗耳發出「宣戰嘶吼」　網：喊暈戰略？

橘貓黃狗愛打架玩耍，開戰前竟衝向狗耳發出宣戰嘶吼！（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）
▲橘貓黃狗愛打架玩耍，開戰前竟衝向狗耳發出宣戰嘶吼！（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

文/寵毛網

2021-05-01 22:00:00

貓狗大戰這部電影描述了貓狗之間不共戴天的關係，而Instagram＠ bubbalovesrue家的橘貓黃狗卻打破這個觀點，兩隻感情融洽，貓咪甚至是狗狗從小帶大，但當屁貓長大，翅膀長硬後牠時不時就想找狗狗「激烈交流」，這是甚至被捕捉到牠衝向狗耳朵發出「宣戰嘶吼」的模樣！ 

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▲橘貓：路（Rue）是比特犬：布巴（Bubba）從小帶大。（圖／Instagram＠
▲橘貓：路（Rue）是比特犬：布巴（Bubba）從小帶大。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）
▲每天一起玩耍、睡覺。（圖／Instagram＠
▲每天一起玩耍、睡覺。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）
▲不知不覺，路就長大了。（圖／Instagram＠
▲不知不覺，路就長大了。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）
比特犬布巴是隻性格溫和的狗狗，因為一次中途幼貓的機會，主人發現了布巴愛貓的特質，於是領養當時也正在找家的橘貓：路。果不其然兩隻感情非常好，路天天黏著布巴玩耍，布巴也像溫柔的大哥哥一般隨時守在路身邊。但天使總歸會長大，長大的路噸位瞬間升級，愛玩的個性卻沒改，還是常常找狗哥哥玩耍，但玩得模樣非常激烈，甚至在開打前還會朝著布巴耳朵發出「開戰宣言」！ 

▲貓：給我小心一點!（圖／Instagram＠
▲貓：給我小心一點!（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）
路叫得激動，但布巴不為所動，仍友善地嗅聞路、關心牠的狀況，完全是個優秀得傻哥哥啊！網友們看到也回覆說：「這哥哥我喜歡！」、「貓貓還知道耳朵在哪裡XD」、「開打前還會打招呼，這貓咪很有武德！」。隨著路年歲的增長，布巴也老了，在去年12月左右，布巴在剛過完11歲生日後離世，飼主痛心萬分，直至上個月都仍在懷念布巴，希望路和主人能快快走出傷痛、堅強度日。（編輯：李惠婷） 



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