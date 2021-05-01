貓狗愛打架！衝向狗耳發出「宣戰嘶吼」　網：喊暈戰略？

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▲橘貓：路（Rue）是比特犬：布巴（Bubba）從小帶大。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

× ▲橘貓：路（Rue）是比特犬：布巴（Bubba）從小帶大。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

▲每天一起玩耍、睡覺。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

× ▲每天一起玩耍、睡覺。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

▲不知不覺，路就長大了。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

× ▲不知不覺，路就長大了。（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

▲貓：給我小心一點!（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

× ▲貓：給我小心一點!（圖／Instagram＠ bubbalovesrue）

路叫得激動，但布巴不為所動，仍友善地嗅聞路、關心牠的狀況，完全是個優秀得傻哥哥啊！網友們看到也回覆說：「這哥哥我喜歡！」、「貓貓還知道耳朵在哪裡XD」、「開打前還會打招呼，這貓咪很有武德！」。隨著路年歲的增長，布巴也老了，在去年12月左右，布巴在剛過完11歲生日後離世，飼主痛心萬分，直至上個月都仍在懷念布巴，希望路和主人能快快走出傷痛、堅強度日。

（編輯：李惠婷）