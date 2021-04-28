新家入住見前屋主留下「4尊佛」！她抖爆 過來人獻解方
搬到新家、展開新生活對民眾來說應該是令人相當雀躍的事，不過如果入住新家後發現前屋主留下了一些東西沒帶走，那可就不知道是驚喜或驚嚇了。有位女網友透露搬家後發現前屋主留下4尊佛像沒帶走，讓她不禁覺得有點緊張，不知該怎麼處理。而文章一發布，也獲得許多熱心網友提供建議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 15:57:02
有位女網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文，詢問大家「買了房子才發現前屋主將彌勒佛、觀音、關公、菩薩留在屋子裡，我該怎麼辦，能怎麼處理呀？」並附上一張照片，照片中可以看見4尊佛像被放在傢俱櫃子裡的隔間裡。
許多內行網友指出關鍵，這些佛像都沒有「開光」，紛紛在底下留言回覆說，「這不是神龕，也沒有開光，最多就是吉祥位。如果要收掉，要安心，可以上香然後擲筊。最後用紅紙包起來，送出去。如果覺得有緣，不會計較，也是可以裝飾擺飾」、「沒開光的都是藝術品，無禁無忌，不要有拜的動作就好」、「很精緻，送人都好，那沒開光」、「原則上這尊佛像沒開光，也無供香火，如果介意，建議你可以找紅布條將佛像包起來收好，或是送人即可」。
另外也有網友建議，「通知前屋主取回」、「叫他自己來處理掉」、「叫仲介處理阿」、「聯絡前屋主啊，說不定只是忘了帶走」。而後原PO也表示，「謝謝大家提供的建議，已處理好了」。（編輯：倪浩軒）