潛艦國造推手　海發中心主任邵維揚晉任中將

（中央社記者游凱翔台北28日電）軍方人士今天表示，國防部已發布最新人事令，擔負潛艦國造重責大任的海軍造船發展中心主任邵維揚少將，5月1日晉任國防部參事、占中將缺；國軍首名具雙機種飛行資格孫序華少將，調任八軍團副指揮官。





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軍方人士證實，國防部已發布最新一波中將、少將人事命令，將於5月1日生效。





海軍部分，其中擔負潛艦國造重責大任的海發中心主任邵維揚少將，將晉任國防部參事、占中將缺，並持續督導潛艦國造，遺缺由海軍256戰隊長顧志中少將接任，海軍上校魏義文接任海軍256戰隊長、占少將缺。





陸軍部分，陸軍少將謝其賢晉任主計局局長、占中將缺；陸軍少將孔乃德調八軍團參謀長；陸軍少將陳俊源調馬防部副指揮官；陸軍少將李韋德調四三砲指部指揮官；陸軍上校董冀星調花防部參謀長、占少將缺；陸軍少將黃信仁調後次室後管處長；陸軍上校陳益志調四支部指揮官、晉任少將；陸軍少將董紹明調資規司人資處長；陸軍少將劉慎謨調訓次室軍訓處長；陸軍少將黃忠實調金防部參謀長；陸軍少將丁大成調後備副指揮官；陸軍少將朱志保調後備參謀長；陸軍少將孫序華調八軍團副指揮官；陸軍上校蔡則明調航特部飛訓部指揮官、占少將缺。





因應敵情威脅，國防部效仿美軍、日前成立聯合兵種營，第一個成立的聯兵營為陸軍裝甲586旅，其中此次接任八軍團參謀長的孔乃德少將，則是586旅成立聯兵營後的首任旅長，並於漢光36號成功執行聯合反登陸作戰，頗受國防部高層器重。





另外，飛行訓練指揮部指揮官孫序華此次調八軍團副指揮官，雖然並非晉任，但孫序華具AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、CH-47SD契努克運輸直升機的雙機種駕駛資格，更是首例具飛行資格的陸航將領調任軍團職務進行歷練，加上陸軍八軍團日前增設一副指揮官，主要是直升機已成為跨區增援、運補的重要戰力，在現有敵情威脅下，陸空協調作戰將成為重要作戰模式。





空軍部分，副參謀總長李廷盛中將與空軍副司令鄭榮豐中將職務互調；國防部資源規劃司副司長陳黃榮少將接任國防部戰略規劃副司長；空軍第五聯隊聯隊長謝日升少將接任國防部資源規劃司副司長；空軍官校副校長何振翔少將接任第五聯隊少將聯隊長；空軍第二聯隊聯隊長虞德忠少將接任國防部總督察長室戰技術督察處少將處長；國防部總督察長室戰技術督察處長許永祥少將接任第二聯隊少將聯隊長；空軍第四聯隊副聯隊長王家榮上校接任空軍官校少將副校長、占少將缺。（編輯：黃國倫）1100428



