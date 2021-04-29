房市／台中二線區新屋行情新高　直逼屯區

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信義房屋中科國安店店長洪振祐表示，中科園區所在的西屯區，中古屋釋出量本就少，部分購屋族會轉向買預售屋，但即便如此，去年以來房貸利率低、市場熱錢充沛，科技業人士購屋意願轉強，強勁購屋需求使房價漲幅明顯，因此，買盤漸漸外溢至相鄰的大雅、龍井、沙鹿等區域。其中，以大雅來說，透天與大樓物件皆有，價格都穩站每坪25萬元左右。
住商不動產潭子中山加盟店店東張寶鴻則表示，潭子新屋均價破2字頭，主要原因有二。其一，潭子可興建住宅的重劃區與腹地均少，建商土地取得成本高，加上建築成本也一直上漲，新屋房價自然不低，例如目前潭子區內地坪30至50坪的全新透天，總價都要2000至3000萬，若是品牌佳的建商所推出新大樓建案，開價都在3字頭，地方中小型建商的推案，也會在2字頭；其二，潭子與北屯的11期、14期、G0特區接壤，當地建設議題多，使房價也有靠攏趨勢。
張寶鴻表示，雖然潭子房價漲勢明顯，但對買方來說，因為推案量不算多，供給量有限，仍會有在地客或外區客考量市區房價更貴，而願意出手購屋；另一方面，也會有部分買方考慮中古屋使用坪數較大、價格相對親民，且目前貸款條件也不會太差，轉而購買中古屋。整體而言，價量都有受到帶動。