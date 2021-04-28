228兩個月後才邀戰　基進諷民眾黨：作業遲交、交差了事

柯文哲於晚間9點56分騎進終點站，高雄大義國中。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）
▲柯文哲在今年228自行車「一日北高」行程，騎到終點站高雄大義國中。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-28 18:02:29｜2021-04-28 18:41:48

台北市長柯文哲今年228參加自行車「一日北高」行程，到達終點站高雄大義國中時，台灣基進在場外抗議柯文哲「消費228」，沒想到民眾黨今（28）日突然發出聲明稿，並表示已寄發討論會邀請函給基進黨，希望連帶討論4個公投議題，對此，基進黨則表示「欣然接受，絕對沒有問題」，但不要變成向柯文哲交差了事的「作業遲交」。

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民眾黨主席、台北市長柯文哲今年228參加自行車「一日北高」行程，凌晨從北投區關渡宮出發，終點則在高雄大義國中，當天現場湧入上百名支持群眾到場迎接柯文哲，但台灣基進也在場外高聲抗議，批柯文哲此舉根本不是在紀念228，只是在消費作秀。

▲台灣基進拿出寫著「面對歷史」的鏡子，要柯文哲面對歷史也面對自己。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進拿出寫著「面對歷史」的鏡子，要柯文哲面對歷史也面對自己。（圖／台灣基進提供，資料畫面）
台灣基進在場外抗議柯文哲消費228，柯文哲當時表示：「奇怪欸，我覺得就是這樣啦，本來社會，台灣這個民主多元的社會，本來就會有各種聲音，我倒覺得沒什麼奇怪的」。

民眾黨秘書長謝立功也在現場回應指出，這個場合不適合在這邊長篇大論，清楚基進黨的立場，並表示下次柯市長到高雄可以事先把時間敲定，柯市長很願意和大家對話，隨後台灣基進高雄黨部新聞部主任黃柏翔交換名片、留下聯絡方式。

▲柯文哲說這次凌晨1點出發，整晚沒睡，先騎160公里再回台北，再回來，再騎56公里，加起來實在太累了。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）
▲柯文哲今年228參加自行車「一日北高」行程。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
台灣民眾黨今日以秘書長謝立功的名義寄出「二二八事件暨公投議題討論會邀請函」，邀請台灣基進派員出面洽談，或由兩黨的高雄黨部直接聯繫，一同履行當日約定，而討論會的時間、地點及舉辦形式，將由雙方共同決定，邀請台灣基進指派代表出面商議。

台灣基進則引用柯文哲名言「政治不難，找回良心而已」，台灣基進指出，雖然黨的成員相當年輕，但對於台灣的歷史與文化十分重視，對於包括二二八在內的台灣重大事件，均透過內部討論、拜訪親歷者及其家屬等方式，深化認識，並理解這些事件對於當代台灣人的重要意義。也因此，台灣基進的年輕人對於柯文哲及民眾黨關於二二八等事件的態度，十分無法苟同。

台灣基進認為，民眾黨事隔二個多月，還要柯文哲三催四請，才姍姍來遲，顯見該黨上下無人重視二二八，更無人有意願為黨的立場辯護，這些日子以來，民眾黨更是多次用選擇性解釋的方式，用居高臨下的天龍觀點，恣意評斷高雄市政，無視台北市政的荒腔走板。

台灣基進說，這種種舉動，都證明民眾黨欠缺對台灣過去的深刻理解、心中想的只有聲量、嘴巴說出來的只有濃厚的天龍驕傲，相較於民眾黨的怯戰與不情不願，台灣基進就是一句話「你要戰，便作戰」，無論是二二八或公投議題，台灣基進都會做好最萬全的準備。

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