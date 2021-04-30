「惡靈附身」吉娃娃被領養　超幽默個性描述欄融化網友

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▲蒂凡尼在貼文中形容Prancer為一隻「神經質，討厭男生，討厭動物，討厭小孩，只愛女人」的狗。(圖/擷取自Tyfanee Fortuna臉書)

蒂凡尼表示，她知道要別人接受一個被「鬼娃恰吉附身的狗」很困難，但她必須盡全力幫牠。

愛瑞兒開心的分享道，這隻「神經質」的狗狗其實去散步時非常乖，當遇到不認識的人或動物時，牠都不予理會。這個新家庭也讓Prancer的故事終於有了圓滿的結局。