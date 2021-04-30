「惡靈附身」吉娃娃被領養 超幽默個性描述欄融化網友
根據The China Post報導，一隻神經質的吉娃娃Prancer已經在康乃狄克州找到牠「永遠的家」！這一切完全歸功於牠寄養主人搞笑的描述，將牠宣傳為一隻「厭男」和受「維多利亞鬼娃」附身的小狗。
The China Post/綜合報導
2021-04-30 23:30:00
寄養主人蒂凡尼 (Tyfanee Fortuna)近期在臉書上表示，她很開心可以暫時收留Prancer，但同時也透露自己非常期待有人幫助她和家人逃脫「被吉娃娃惡靈席捲的地獄人生」。
蒂凡尼在貼文中形容Prancer為一隻「神經質，討厭男生，討厭動物，討厭小孩，只愛女人」的狗。
然而，她也寫道，這隻13磅重的「憤怒機器」其實非常忠心、乖巧，甚至在開心的時候還會面露微笑。
蒂凡尼表示，她知道要別人接受一個被「鬼娃恰吉附身的狗」很困難，但她必須盡全力幫牠。
蒂凡尼的創意宣傳也讓Prancer一夕爆紅，許多人甚至表示願意與丈夫離婚，就為了領養牠。
在海量的申請表中，Prancer終於找到新主人，這位女主人坦承自己曾因對大麻上癮而進勒戒所。
新主人愛瑞兒 (Ariel Davis) 說會想認養Prancer是因為被牠古靈精怪的個性吸引，同時也點出牠讓自己想起在入勒戒所前曾經養的另一隻狗。
愛瑞兒開心的分享道，這隻「神經質」的狗狗其實去散步時非常乖，當遇到不認識的人或動物時，牠都不予理會。這個新家庭也讓Prancer的故事終於有了圓滿的結局。
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