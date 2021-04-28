林園鳳芸宮媽祖海巡將駐駕愛河灣　高市府邀在地藝陣迎接

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「跳鼓」為台灣南部富有盛名的傳統藝術，每逢迎神賽會最為常見。一人執旗前導，中央一人擊鼓，四方四人敲鑼，兩人拿傘，身著亮麗的傳統服飾，手執畫龍繡鳳的娘傘，搥擊著圓紅的大鼓，跳躍進退之間，雄壯稱快。演出隊伍「光榮國小跳鼓陣」成立於民國1991年，已有30餘年的歷史，屢獲國內外熱烈迴響。
宋江陣是一種結合武術的表演藝術，早期屬於農閒時期農村子弟學習武藝的活動，而後隨社會型態的轉變，常見於宗教活動中，為酬神娛人的武術表演性陣頭。茄萣國小長期經營「宋江陣」為常態性社團，在建醮活動期間，學童除參與自家的陣頭外，亦透過參加學校組陣的方式參與廟會活動。
「鼓山地嶽殿吉勝堂八家將」成立之目的是替境內信眾掃除不祥、驅邪怯魔。迄今仍保有獨創的四星陣法、板批式雙龍拜塔與牛角家將帽，且具有乩將性質，家將步伐、家將鼓打擊樂等也保留一定傳統方式。其分別於2015年、2019年公告登錄為高雄市定傳統表演藝術及民俗。
振宗藝術團成立於1995年，以新穎表演模式，在不失傳統主體下增添創意效果，讓傳統表演技藝不再只是單一演出方式，而是能有複合式的創新結合體。首創全臺女子八家將，並推出女子官將首，柔中帶剛，以半臉彩繪為特色，堅持推動藝陣文化，傳統改變創新，也將臺灣的傳統技藝躍向國際、揚名海外。
「臺灣豫劇團」於1953年隨著戰亂誕生在越南富國島，隨後落腳高雄左營，是台灣唯一的豫劇團，屢屢應邀海外巡迴演出，大獲好評。
「春美歌劇團」由歌仔戲名小生郭春美於2000年成軍在高雄，是高雄最具歌仔戲品牌的在地劇團。此次演出劇碼《媽祖傳》講述的是媽祖（林默娘）得觀音菩薩指引，拜仙道玄通學習法術的傳說故事。
至於「金鷹閣電視木偶劇團」則於1970年在高雄創立，全臺首創「主題式精緻布袋戲劇場」，突破劇場演出鏡框式舞臺的框架限制，打造布袋戲文化新視野。本次演出劇碼是《海巡媽收妖》，述說海巡媽降妖伏魔、除退疫情、護佑萬民的神話。