駁「擴建」中火　蔡英文批國民黨造謠

蔡英文
▲總統蔡英文今（28）日晚間在臉書發文，批國民黨造謠。（圖／翻攝自臉書蔡英文專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-04-28 22:30:10

中國國民黨今（28）日傍晚在臉書發文，指蔡英文政府打算擴建台中火力發電廠（中火），無視減煤、減碳的承諾。對此，蔡英文晚間也在臉書發文，表示在台灣新增本土案例、全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。

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蔡英文指出，要討論台中火力發電廠，核心問題只有一個，就是減煤減空污。只有這樣，才能達成台中市民期待空氣品質改善的願望。蔡英文指出，她任內大量減少中火的燃煤使用量，就是為了減煤減空污。投入預算改善中火機組的環保設備，也是為了減煤減空污。接下來要設置燃氣機組，更是為了再進一步減少燃煤。

蔡英文也附上折線圖，她指出，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1,839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

蔡英文痛批，討論公共議題，應該本於事實，不應該造謠。民進黨執政團隊積極減煤增氣、落實能源轉型，是為了國人的健康和用電需求。若國民黨不要燃煤、也不要燃氣、對綠能發展有許多質疑、又解決不了核安與核廢料問題，那你們的能源政策到底是什麼呢？

蔡英文最後表示，她期待中央地方合作，才是解決問題的方式。早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。

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