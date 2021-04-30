房市／三民區交易3熱點　鐵路地下化發威

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信義房屋大昌覺民店專員杜宥諾指出，遼寧三街位於三民區最西側，屬中都重劃區，文安南街在最東側，近文山特區，屬近期較活耀新興商圈，而建興路位置居中，則是早期發展的成熟商圈。特別的是，雖3路段價格、屋齡與機能各有不同，但受惠鐵路地下化，將三民區東西向3路段的發展串聯起來，也為區域添利多。
以交易量最大的建興路為例，杜宥諾表示，其主力產品以中古透天及大樓為主，整體價格相對親民，機能部分則有醫院、大型賣場、速食店、傳統市場等，連銀行都有近10餘個據點，一向是自住購屋熱區之一。鐵路地下化後，建興路鄰近的科工館站周邊增設綠園道，居住環境更加分，日後澄清路上還會有捷運黃線，大順路則有輕軌，交通更便捷；此外，近年已有部分屋齡較新的大樓推案，科工館附近也有多棟興建中推案，討論熱度自然不在話下。
杜宥諾表示，鐵路地下化及綠園道對建興路周邊帶動頗多，帶看量明顯提升，主要是買方有感於公園綠帶增加，使整體居住品質提昇。隨著指名度、買氣攀升，也反應在價格漲幅上，據她觀察，以地坪20-25坪左右巷弄內中古透天，鐵路地下化前總價約700至800萬，近期甚至有成交到1200至1500萬；屋齡10至15年大樓的3房平車物件，過去均價都在15至17萬之間，近期部分社區卻出現19萬至22萬左右。
至於遼寧三街，因位處中都重劃區、近美術館特區，未來發展性仍看好，屬於發展後勢看好的區段；文安南街近文山特區，屋齡較新，也近鐵路地下化後新設的正義火車站，雖近年漲幅較大，仍能獲得預算較為充足的自住客或換屋族群青睞，使交易量維持不墜。