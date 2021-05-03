房市／台北買2房　台中這裡可買透天

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台中市主要行政區之中，哪裡還找得到該總價區間的透天物件？根據信義房屋企研室資料，今年第一季透天平均交易總價仍在1500萬以內的區域，僅太平區1242萬，以及大里區1250萬。
信義房屋太平新興店店長紀政廷表示，南太平近年有一批透天別墅推案，因距離市區較遠，總價相對親民，1000至1500萬能買到新物件；反觀北太平則無此價位，舉例來說，新光重劃區內透天供給量本就較少，以大樓為主力產品，因此屋齡10年內透天別墅總價至少2000萬，若室內有電梯，動輒高達3000萬，除非重劃區外、屋齡10至25年中古透天，總價在1300至1500萬之間。
信義房屋大里中興店店長黃國彥也說，總價千萬初在大里較難找到921震後（屋齡20年以內）、有停車空間的透天，這類條件較好的物件總價都需1500萬以上，除非往較靠近霧峰的南大里找房，房價會相對親民一些。
即便透天房價水漲船高，但紀政廷表示，買方若是住慣透天，購屋需求不見得會改變，例如原本想選透天，最後改買大樓，較多是在屋齡、地點上做妥協；黃國彥也觀察，大里本身人口相當稠密，加上多中小企業主，透天可兼作辦公與營業用途，使購買透天的需求頗為穩定，買方多會選擇提高預算，或是在屋齡上做取捨，而若真的想以更親民總價買透天，則會往更外圍蛋殼區沙鹿、清水等地尋找。