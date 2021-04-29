華航機師染疫擴大　周志浩證實：諾富特一員工確診

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午親自坐鎮諾富特飯店，向飯店內居家檢疫的機組人員廣播要求移至集中檢疫所。（圖／記者李春台翻攝）
▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今（29）日在行政院會後記者會表示，諾富特飯店一名員工確診。（圖／記者李春台翻攝）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-29 14:08:43｜2021-04-29 14:40:29

華航機師染疫風暴延燒，29日為止已經有9名機師、4名機師家人確診，桃園諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今（29）日在行政院會後記者會表示，諾富特飯店一名員工昨（28）日晚間確診武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎），目前正住院治療中，為了限制疫情傳播，因此清空飯店。

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周志浩表示，這名諾富特員工昨晚確診，指揮中心還在了解，他現在在醫院治療，會從其他員工看看感染是怎麼發生。昨天指揮中心同仁去諾富特飯店查看它的硬體設備跟規範制度， 設備看起來還好、還不錯。因為採檢檢疫的房間，通風不好，所以決定到通風的室外檢疫。具體感染的原因都在了解，希望限制住裡面的疫情傳播的可能。

周志浩表示，國內現在累積是1116例，其中本土82例，機師群聚一共9例，正在調查感染來源，擴大疫調匡列隔離範圍，社區接觸的人也在調查，另外對國籍航空機師全面採檢，1279位機師中現在檢驗了1016位，其中6人陽性，其他機師還在國外飛，回國就會採檢。

行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌裁示表示，發生機師跟家人確診，中央和地方持續密切合作，配合中央疫情防治指揮中心，調查釐清個案感染源。至於華航機組人員打疫苗狀況，如果他們家人需要擴大納入疫苗施打需求。

蘇貞昌說，就現有疫苗數量跟國內疫情狀況，逐步開放施打對象，針對高風險行業，像是航空業、防疫旅館業者、防疫車隊，鼓勵他們打疫苗，加強防護。同時中央跟地方溝通要加強，第一時間就要通報，尤其是第一線診所醫師看診要提高警覺，加強檢驗措施。

蘇貞昌裁示，本週六日5月1、2日到了四技二專的統測以及5月15日、16日的國中會考，都是考生數以10萬、20萬計的大考，請指揮中心就最新疫情發展與疫調情形，在考試前夕與考試期間，第一時間將居家隔離、居家檢疫、匡列自主健康管理的學生名單給教育部，要嚴格督導各考場的各項防疫措施，校園考場使用結束後的消毒作業，環保署也要加強協助，並請地方政府配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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