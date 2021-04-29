親坐鎮諾富特飯店淨空現場！陳時中感性曝員工心聲

陳時中坐鎮諾富特
▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午親自坐鎮諾富特飯店，向飯店內居家檢疫的機組人員廣播要求移至集中檢疫所。（圖／記者李春台翻攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-29 16:04:10｜2021-04-29 16:04:54

華航機師染疫風暴越演越烈，今（29）天上午中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，全副武裝前進華航機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，根據了解，今天上午已經緊急將飯店人員共400多人，撤離到集中檢疫所。

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陳時中提到，撤離飯店人員是昨晚深夜的決定，因為飯店要全部撤離，難免人心惶惶，他認為政府必然要有個態度，大家才會比較安心，因此他本來今天一早要參加院會，就緊急跟院長請假，親自前往飯店現場。

陳時中表示，他一早到諾富特飯店的時候，有陸陸續續跟員工談話，針對他們的很多問題，也一一回答，他舉例，有員工提到自己的老伴年紀比較大，生活不是很方便該怎麼辦？他當下也回覆對方，如果兩人長期居住一起，也明白現在的風險，可以安排一起到集中檢疫所同住。

還有員工提到，自己的小孩很小，將來碰到學校同學問到該怎麼辦？陳時中則是回應，希望趕快檢驗結果出爐，確定沒有傳染力也代表不會受到影響，陳強調，看得出來大家還是很擔憂，有很多問題都請檢疫人員記錄下來，會一件件去解決。

陳時中提到，他自己在飯店二館先廣播，解釋背景狀況，雖然（去集中檢疫所）生活不便利，但是很安全，基本配備一定都會有，陳強調，請大家要能夠放心，另外因為兩館沒有相連，陳時中也到了一館再廣播了一次。

陳時中坦言，有發現他們員工本來心情有些浮躁，但經過面對面回答問題，看起來心情就比較穩定，一些陸續上車、移送程序就比較順利，有些外籍機師，因為可能馬上有飛行任務，這部分就花了比較多時間溝通，但是本國籍的部分還是（溝通）蠻順暢的。

日前寶瓶星號事件就是以廣播方式處理，陳時中也被問及這次心情上是否有些不同，對此陳時中回應：「兩次都是一樣」，希望大家將心比心，政府一定會盡全力把事情做好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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