親坐鎮諾富特飯店淨空現場！陳時中感性曝員工心聲

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陳時中表示，他一早到諾富特飯店的時候，有陸陸續續跟員工談話，針對他們的很多問題，也一一回答，他舉例，有員工提到自己的老伴年紀比較大，生活不是很方便該怎麼辦？他當下也回覆對方，如果兩人長期居住一起，也明白現在的風險，可以安排一起到集中檢疫所同住。
還有員工提到，自己的小孩很小，將來碰到學校同學問到該怎麼辦？陳時中則是回應，希望趕快檢驗結果出爐，確定沒有傳染力也代表不會受到影響，陳強調，看得出來大家還是很擔憂，有很多問題都請檢疫人員記錄下來，會一件件去解決。
陳時中提到，他自己在飯店二館先廣播，解釋背景狀況，雖然（去集中檢疫所）生活不便利，但是很安全，基本配備一定都會有，陳強調，請大家要能夠放心，另外因為兩館沒有相連，陳時中也到了一館再廣播了一次。
陳時中坦言，有發現他們員工本來心情有些浮躁，但經過面對面回答問題，看起來心情就比較穩定，一些陸續上車、移送程序就比較順利，有些外籍機師，因為可能馬上有飛行任務，這部分就花了比較多時間溝通，但是本國籍的部分還是（溝通）蠻順暢的。
日前寶瓶星號事件就是以廣播方式處理，陳時中也被問及這次心情上是否有些不同，對此陳時中回應：「兩次都是一樣」，希望大家將心比心，政府一定會盡全力把事情做好。
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