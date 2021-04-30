專訪／婆婆超疼李翊君　公開維持婚姻祕訣

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講起維持身材，李翊君透露在飲食上她一直都不會吃太飽，就算不是要開演唱會也一樣，且平常都有運動，就算天氣不好也會在家裡玩健身環，「空中瑜伽、肌耐力訓練、皮拉提斯、跑步都有涉獵。」
而近來桌球夫妻檔江宏傑、福原愛婚變鬧得沸沸揚揚，李翊君表示：「其實維持婚姻真的是不容易，兄弟姐妹都會吵架，不同國家的人，相處是滿辛苦的。」說到自己的經驗，她笑說自己是一個容易忘記的人，所以就算吵架，一轉頭就忘記了，「有時候檢哥還在生氣，但我已經忘了，就是要這樣，選擇性失憶，人要學會健忘，才能相處的自在。」短短的語句中，透露出現代社會人與人相處最重要的智慧。
李翊君強調，在發生衝突時，一定要控制自己，不要輕易說出不好聽的氣話，「任何一對夫妻都會有各自的問題，相處就像穿鞋，自己舒不舒服，外人很難給評論，不管任何決定，都不要傷害的身邊的人。」
婚姻攸關2個家庭的是，除了夫妻相處是門學問，婆媳也常常是需要面對的課題，李翊君聊起婆婆，面帶笑意的說：「我婆婆是一個個性很溫和的人，她從來不會叫我去洗碗。可能是因為我跟檢哥差比較多歲，她是愛屋及烏。」她說，與婆婆相處滿開心的，過年時還能見到媽媽與婆婆一起打麻將。
講起家庭生活，李翊君始終掛著和煦的笑容，或許最簡單的幸福不過就是如此，被身邊的人愛著，自己也同樣珍惜著家人吧。