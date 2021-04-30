名家論壇》張銘祐／奉請「偉慈真君」護持「萬巒豬腳」

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可以見之，國民黨真的『人才濟濟』，但是台灣的多神信仰裡面，孫中山確實被奉請為「偉慈真君」，而且在台灣屠殺不少精英的元兇蔣介石被奉請為「仁德真君」、文天祥被奉為「浩然天君」…事實上謝坤宏脫口而出的時候，被譏笑一時，但也不是沒有根據。
記得我們小時候的課文中，都強調孫中山從小就挑戰傳統宗教、男女、自由平等，甚至到出生的翠亨村北帝廟去將神明的手指掰斷，甚至勸婦女不要焚香參拜，而所謂的北帝就是台灣稱為帝阿公的玄天上帝，也因為這個掰掉手指的事件沒受處罰，後來就說孫中山是北帝轉世來救中國，民間也說國共內戰，是因為毛澤東是祂腳踏的蛇轉世，蔣介石是祂另一隻腳踏的烏龜轉世….台灣還真的很多人相信這個傳說。
記得從小的課文中孫中山是基督徒、而蔣介石為了迎娶外遇對象宋美齡，也依照宋家的要求受洗為基督徒，至今將他們封神，有想過往生者的感受嗎？如果依照孫中山在當時的思維進步，難道今日的國民黨中常委隨意拿信仰來作為封聖的依據，甚至完全沒有依照孫中山的思維進行，搞得失去民心，乾脆將每次開會釘在牆上的孫中山遺像，前面擺滿鮮花素果，任何決策都用擲筊的方式，可能比國民黨內部人心的自私還要準確。
另外一個要請「偉慈真君」處理的是，請國民黨的徒子徒孫們！不要再恐嚇台灣人民了，除了老是為極權中國威脅台灣外，最離譜的是作為一個最大的在野黨，每天對人民說謊，最近一位家世背景不只是雄厚，更比謝坤宏政治正確的不分區立委李德維。
中國政府在今年三月蠻悍的忽然禁止台灣的金鑽鳳梨，甚至偷竊台灣鳳梨農的農業技術，造成鳳梨農的損失，也引發國際之間對於台灣鳳梨農的關心，前美國國務龐佩奧特別秀鳳梨乾、日本前首相安倍晉三獻出台灣鳳梨，而台灣這位親中習慣的不分區立委李德維竟然質疑，農民在投票時沒思考政治風險，其言論相當可惡，不僅尊重民主制度，更是語帶恐嚇，而八月四大公投中，其中一項是禁止美國含萊克多巴胺的豬肉。
行政院特別設立一個豬肉看板，立委諸公們發現有一千多噸美國豬肉進口，而國民黨立委們更是穿針引線，希望刻意製造，這些豬肉含有萊克多巴胺，這位不分區立委李德維更是大言不慚的說，不知道有沒有混入萬巒豬腳，引發屏東賣萬巒豬腳業者相當不滿，而且現在豬肉都有標示台灣豬或是其他的進口豬，而萬巒豬腳講求新鮮的台灣豬，李德維的言論與思維要奉請偉慈真君，好好的托夢教育一下！
●作者：張銘祐／政治評論員
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