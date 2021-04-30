諾富特群聚甩鍋外國機師？陳時中：防疫態度跟台灣不同
華航機師染疫事件越演越烈，華航機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，由於有飯店房務主管染疫，昨（29）日全面淨空，其中除了飯店人員之外，有109名機師被送往集中檢疫所進行14天隔離。
記者劉雅文/台北報導
2021-04-30 12:11:56｜2021-04-30 12:18:00
針對這次飯店房務主管染疫事件，面對病毒源頭，陳時中強調，還是比較傾向機師在國外有染疫，把病毒帶進來，至於是否一定是華航機師？陳時中強調，這也不一定，因為諾富特住了很多國外機師跟機組人員，因為有華航109位機師跟國外76位機師，他認為國外機師數目也不算少，且陳時中強調，這些外國人防疫新生活態度跟台灣不太一樣。
陳時中解釋，飯店應該有自己傳播鏈，案1120（防務主管）他認為應該不是感染源頭，應該是相關工作人員，又把病毒留在其他房間裡面，造成其他人被感染到，
至於這回諾富特飯店是否為部桃群聚案的翻版？對此陳時中表示，兩者情況差很多，因為部桃感染來源很清楚，這次事件病毒來源不是很清楚，所以稍微有點想定空間在，華航跟國外往來密切，但是部桃事件沒有，部桃出院病人出去以後對社區威脅大，但華航至少都有居家檢疫三天、檢驗陰性才會回去，相對對社區衝擊小。
另外，針對機組人員相關居家檢疫規定，是否因為這次事件作出調整，陳時中表示，未來會稍微檢討一下，因為希望鼓勵機組員打疫苗，將來會根據打疫苗情況，進一步決定來做調整。
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